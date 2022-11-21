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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e tebrik

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Giriş Tarihi: 21.11.2022 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’e tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı Kasım Cömert Tokayev'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı Kasım Cömert Tokayev'i tebrik etti.

Seçim neticesinin dost ve kardeş Kazakistan için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Başkan Erdoğan, iki ülke arasındaki Geliştirilmiş Stratejik Ortaklığın yeni dönemde de güçlenerek derinleşeceğine inandığını ifade etti.

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