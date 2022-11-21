Karkamış’taki terör saldırısında hayatını kaybetti! Öğretmen Ayşenur’un acılı ailesi yürek yaktı

"İÇİM YANIYOR"

Kızının günlük olarak Nizip'teki evlerinden servisle Karkamış'a gidiş-geliş yaptığını anlatan acılı baba, "Sabah 9'dan beri arıyorum ama ulaşamıyorum. Günlük servisle gidip geliyordu. Bir şey söylemek istemiyorum, içim yanıyor. Allah kendilerini de yaksın. Allah kendilerinin bir türlü belasını versin." dedi.