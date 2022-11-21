Karkamış’taki terör saldırısında hayatını kaybetti! Öğretmen Ayşenur’un acılı ailesi yürek yaktı
Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden atılan roket-havanlar sebebiyle hayatını kaybeden sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan'ın ailesi, yaşadıkları acıyı anlattı.
"İÇİM YANIYOR"
Kızının günlük olarak Nizip'teki evlerinden servisle Karkamış'a gidiş-geliş yaptığını anlatan acılı baba, "Sabah 9'dan beri arıyorum ama ulaşamıyorum. Günlük servisle gidip geliyordu. Bir şey söylemek istemiyorum, içim yanıyor. Allah kendilerini de yaksın. Allah kendilerinin bir türlü belasını versin." dedi.
"TERÖRİSTLERE LANET OLSUN"
Amca Mehmet Alkan ise yeğeninin okula giderken saldırıya uğrağını anlatarak, "Okula yakınken patlama olmuş. Teröristlere lanet olsun. Bu terör örgütlerini kuranlara, yönetenlere lanet olsun." diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 4 roket atıldı.
Atılan roketler ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.
Hain saldırının ardından 1'i çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi.
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