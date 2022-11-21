CHP’li Faik Öztrak sınır ötesi operasyondan ’siyaset’ devşirdi: Yine ’PKK’ diyemedi iktidarı hedef aldı

Sözlerinin devamında isim vermeden iktidarı hedef alan Öztrak, operasyon üzerinden siyaset devşirildiğini ima etti. Öztrak, "Terörle mücadelemiz meşrudur ve bu mücadeleden, askerimizin sırtından kendine oy devşirmek isteyenler varsa bunun adı da maalesef siyaset değildir. Milletimiz herkesin ne yaptığını zaten görüyor, biliyor. Bir kez daha Irak ve Suriye'de 'Allah, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin' diyoruz" açıklamasında bulundu.

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