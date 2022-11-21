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CHP'li Faik Öztrak sınır ötesi operasyondan 'siyaset' devşirdi: Yine 'PKK' diyemedi iktidarı hedef aldı

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 21.11.2022 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
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CHP’li Faik Öztrak sınır ötesi operasyondan ’siyaset’ devşirdi: Yine ’PKK’ diyemedi iktidarı hedef aldı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Askerimizin sırtından kendine oy devşirmek isteyenler varsa bunun adı da maalesef siyaset değildir." açıklamasında bulundu. İktidarın Pençe Kılıç Harekatı üzerinden siyaset devşirdiğini ima eden Öztrak, "Milletimiz herkesin ne yaptığını zaten görüyor, biliyor." dedi. Öztrak'ın PKK'nın adını dillendirmemesi ise dikkat çekti.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nı başlatmıştı.

Terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda gerçekleştirilen harekatta da gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nda toplam 89 hedefin imha edildiğini, sözde örgüt yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

CHP SINIR ÖTESİ OPERASYONDAN 'SİYASET' DEVŞİRDİ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

PKK'nın adını dillendirmeyen ve terörün insanlık suçu olduğunu söyleyen Öztrak, "Her türlü terör eylemini lanetliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröre ve terör örgütlerine karşı mücadelesini destekliyoruz. Asker hepimizin askeridir, ordu hepimizin ordusudur." diye konuştu.

Sözlerinin devamında isim vermeden iktidarı hedef alan Öztrak, operasyon üzerinden siyaset devşirildiğini ima etti. Öztrak, "Terörle mücadelemiz meşrudur ve bu mücadeleden, askerimizin sırtından kendine oy devşirmek isteyenler varsa bunun adı da maalesef siyaset değildir. Milletimiz herkesin ne yaptığını zaten görüyor, biliyor. Bir kez daha Irak ve Suriye'de 'Allah, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin' diyoruz" açıklamasında bulundu.

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