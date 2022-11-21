Ayşenur Arslan’dan alçak Karkamış saldırısı için skandal sözler: Durduk yerde beklenmezdi | RTÜK’ten Halk TV’ye ceza

RTÜK'TEN HALK TV'YE 3 KEZ PROGRAM DURDURMA CEZASI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Ayşenur Arslan sunumuyla Halk TV'de yayınlanan "Medya Mahallesi" programında yaşananlar ve "terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteren" söylemler nedeniyle HALK TV'ye 3 kez program durdurma ve idari para cezası verdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Halk TV'de yayımlanan "Medya Mahallesi" programında "terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteren, terörün korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte" yayın yapıldığı, İstanbul ve Diyarbakır'daki terör saldırılarının yorumlanmasında "seçimlerle terör eylemlerini bağdaştırma gayreti içinde bulunulduğu" tespit edildi.

İlgili gerekçeler nedeniyle Halk TV'ye 3 kez program durdurma ve idari para cezası yaptırımı uygulandı.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN'DEN HALK TV AÇIKLAMASI VE İLHAN TAŞÇI'YA YANIT

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Maalesef RTÜK Üyemiz Sayın İlhan Taşçı her zamanki gibi kamuoyunu uzman raporu ve Üst Kurul kararı üzerinden manipüle ederek "mimik" üzerinden ceza verildi diye yanlış bir algı oluşturma gayreti içinde kasıtlı bir dezenformasyona neden olmuştur. Halbuki uzman raporundan da açıkça görüleceği üzere ceza, program sunucusu Ayşenur Arslan'ın Karkamış'ta terör örgütü PKK saldırısını aklamak için kullandığı ifadeler nedeniyle verilmiştir. Kurum olarak bu programda olduğu gibi hiçbir programda veya yayında terör örgütlerini aklama gayreti içine giren çabalara veya söylemlere müsamaha etmeyeceğimizin ve konunun da yakından takip edilmeye devam edileceğinin bilinmesini isteriz. İlk duyduğunuz çarpıtılmış bilgilere değil, doğrulara inanalım lütfen. Doğru ve gerçek tektir." ifadelerine yer verdi.