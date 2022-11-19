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Son dakika | Taksim'deki terör saldırısında yaralananların son sağlık durumu nasıl? Bakan Koca açıkladı

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Giriş Tarihi: 19.11.2022 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022
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Son dakika | Taksim’deki terör saldırısında yaralananların son sağlık durumu nasıl? Bakan Koca açıkladı

Son dakika haberi...Bakan Koca: İstiklal Caddesindeki patlamada yaralananların son durumu: Toplam 81 yaralıdan tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısı 71’e ulaştı. 8 yaralımızın tedavisi serviste devam ediyor. 2 hastamız yoğun bakımda.

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