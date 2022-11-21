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Son dakika: AK Parti'den Türkiye’nin terörle mücadele operasyonlarına "savaş politikası" diyenlere sert tepki: Sapkın bir zihniyet

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.11.2022
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Son dakika: AK Parti’den Türkiye’nin terörle mücadele operasyonlarına savaş politikası diyenlere sert tepki: Sapkın bir zihniyet

Son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye’nin terörle mücadele operasyonlarına “savaş politikası” diyen şebekelere sert tepki gösterdi. Çelik, "Terörle mücadelemize savaş politikası diyenler “terör siyaseti”nin üyesi olarak konuşuyorlar. Bu zihniyet, Türkiye Cumhuriyeti ile terör örgütünü eşit göstermeye çalışan sapkın bir zihniyettir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü PKK/YPG'nin terör saldırıları sonrasında terör örgütüne destek veren kesimlere sosyal medyadan yaptığı açıklamayla seslendi.

"EGEMENLİĞİMİZİ KORUYACAĞIZ, TERÖRLE MÜCADELEYE TAVİZSİZ DEVAM EDECEĞİZ"

Çelik ilk olarak "Terör örgütüne destek veren kesimler, terörle mücadele operasyonlarımızın durmasını istiyorlar. Bunlar egemenliğimizi terör örgütlerine ve onların arkasındaki yabancı odaklara devretmek isteyenlerdir. Egemenliğimizi koruyacağız, terörle mücadeleye tavizsiz devam edeceğiz" dedi.

"SAPKIN BİR ZİHNİYETTİR"

Çelik sözlerine şöyle devam etti: "Bu şebekeler, Türkiye'nin terörle mücadele operasyonlarına "savaş politikası" diyor. Terörle mücadelemize savaş politikası diyenler "terör siyaseti"nin üyesi olarak konuşuyorlar. Bu zihniyet, Türkiye Cumhuriyeti ile terör örgütünü eşit göstermeye çalışan sapkın bir zihniyettir."

"TERÖR İNSANLIĞIN DÜŞMANIDIR"

Sözlerine devam eden Çelik, "Terör insanlığın düşmanıdır. Terörle mücadeleyi engellemeye çalışmak, hukuk devletini ve demokrasiyi yok etmeye çalışmaktır. Terörün her türlüsüne karşı en güçlü mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Terör siyaseti yapanlara karşı siyasi mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.





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