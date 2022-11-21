Son dakika: AK Parti'den Türkiye’nin terörle mücadele operasyonlarına "savaş politikası" diyenlere sert tepki: Sapkın bir zihniyet

"SAPKIN BİR ZİHNİYETTİR"

Çelik sözlerine şöyle devam etti: "Bu şebekeler, Türkiye'nin terörle mücadele operasyonlarına "savaş politikası" diyor. Terörle mücadelemize savaş politikası diyenler "terör siyaseti"nin üyesi olarak konuşuyorlar. Bu zihniyet, Türkiye Cumhuriyeti ile terör örgütünü eşit göstermeye çalışan sapkın bir zihniyettir."