Beyoğlu’ndaki terör saldırısında eşini ve kızını kaybeden Mevlüdiye Meydan’dan Pençe-Kılıç Hava Harekatı’na destek

"SEN DİK DUR, ÖCÜ ALINACAK"

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bana daha ilk gün 'Sen dik dur, öcü alınacak.' diye söz verdi. Kızımın kanının yerde kalmayacağının sözünü vermişti. İstanbul'daki saldırının üzerinden bir hafta geçti, çok da iyi değilim ama bugün en azından içime bir nebze olsun su serpildi. Kızımın, eşimin kanının yerde kalmadığını bilmek bir nebze olsun içime su serpti."