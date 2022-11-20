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Haberler Galeri Beyoğlu'ndaki terör saldırısında eşini ve kızını kaybeden Mevlüdiye Meydan'dan Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na destek

Beyoğlu'ndaki terör saldırısında eşini ve kızını kaybeden Mevlüdiye Meydan'dan Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na destek

İstanbul'da Beyoğlu'ndaki kalleş terör saldırısında eşi Yusuf ve 9 yaşındaki kızı Ecrin'i kaybeden, kendisi de yaralanan Mevlüdiye Meydan'dan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Pençe-Kılıç Hava Harekatın'a destek açıklaması geldi, "Kızımın, eşimin kanının yerde kalmadığını bilmek bir nebze olsun içime su serpti" dedi. Öte yandan Mevlüdiye Meydan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile arasında geçen tarihi konuşmanın ayrıntılarını ilk kez açıkladı. Açıklamada Bakan Soylu'nun "operasyon" mesajını verdiği cümleler yer aldı.

Giriş Tarihi: 20.11.2022 23:21 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 23:39
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Beyoğlu’ndaki terör saldırısında eşini ve kızını kaybeden Mevlüdiye Meydan’dan Pençe-Kılıç Hava Harekatı’na destek

Kardeşinin nişanı için gittiği İstanbul'da 13 Kasım'daki terör saldırısında kızı Ecrin ile yaşamını yitiren 34 yaşındaki Yusuf Meydan'ın ailesi, Adana'daki evlerinde taziyeleri kabul ediyor.

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Beyoğlu’ndaki terör saldırısında eşini ve kızını kaybeden Mevlüdiye Meydan’dan Pençe-Kılıç Hava Harekatı’na destek

Meydan'ın eşi Mevlüdiye Meydan, pansumanlar için hastaneye gitmeyi sürdürdüğünü söyledi.

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Beyoğlu’ndaki terör saldırısında eşini ve kızını kaybeden Mevlüdiye Meydan’dan Pençe-Kılıç Hava Harekatı’na destek

Yeniden sağlık kontrolünden geçirileceğini belirten Meydan, "Yaralarım geçici, çok da önemli değil çünkü hiçbir yerim acımıyor." dedi.

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Beyoğlu’ndaki terör saldırısında eşini ve kızını kaybeden Mevlüdiye Meydan’dan Pençe-Kılıç Hava Harekatı’na destek

Meydan, TSK'nın Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği Pençe-Kılıç Hava Harekatını desteklediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

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Beyoğlu’ndaki terör saldırısında eşini ve kızını kaybeden Mevlüdiye Meydan’dan Pençe-Kılıç Hava Harekatı’na destek

"SEN DİK DUR, ÖCÜ ALINACAK"

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bana daha ilk gün 'Sen dik dur, öcü alınacak.' diye söz verdi. Kızımın kanının yerde kalmayacağının sözünü vermişti. İstanbul'daki saldırının üzerinden bir hafta geçti, çok da iyi değilim ama bugün en azından içime bir nebze olsun su serpildi. Kızımın, eşimin kanının yerde kalmadığını bilmek bir nebze olsun içime su serpti."