20 Kasım 2022, Pazar
Beyoğlu'ndaki terör saldırısında eşini ve kızını kaybeden Mevlüdiye Meydan'dan Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na destek
İstanbul'da Beyoğlu'ndaki kalleş terör saldırısında eşi Yusuf ve 9 yaşındaki kızı Ecrin'i kaybeden, kendisi de yaralanan Mevlüdiye Meydan'dan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Pençe-Kılıç Hava Harekatın'a destek açıklaması geldi, "Kızımın, eşimin kanının yerde kalmadığını bilmek bir nebze olsun içime su serpti" dedi. Öte yandan Mevlüdiye Meydan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile arasında geçen tarihi konuşmanın ayrıntılarını ilk kez açıkladı. Açıklamada Bakan Soylu'nun "operasyon" mesajını verdiği cümleler yer aldı.
Giriş Tarihi: 20.11.2022 23:21 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 23:39
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