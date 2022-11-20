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MSB günler öncesinden operasyon sinyalini vermişti: Hesabını misliyle ödeyecekler

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Giriş Tarihi: 20.11.2022 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022
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MSB günler öncesinden operasyon sinyalini vermişti: Hesabını misliyle ödeyecekler

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul İstiklal Caddesindeki terör saldırısı sonrasında yaptığı paylaşımda, bugün gerçekleştirilen operasyonun sinyalini vermişti. Saldırının bedelinin ödetileceğini vurgulayan MSB, "İstiklal Caddesi'nde bombalı terör saldırısı gerçekleştiren teröristler bunun hesabını misliyle ödeyecek" açıklamasını yapmıştı. Bakanlık bugün yaptığı paylaşımda ise, "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" ifadelerini kullandı.

Taksim'de İstiklal Caddesi üzerinde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 80'den fazla vatandaşımız da yaralanmıştı.

MSB OPERASYONUN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul İstiklal Caddesindeki terör saldırısı sonrasında yaptığı paylaşımda, bugün gerçekleştirilen operasyonun sinyalini vermişti.

"YOK OLUP GİDECEKLER"

Yapılan paylaşımda, şehitlerin fotoğraflarına yer verilerek, "Kahraman Mehmetçiğin karşısına çıkmaya cesaret edemeyen, Zap'ta, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde iyice köşeye sıkışan, Mehmetçiğin nefesini her an ensesinde hisseden ve alçaklıkta sınır tanımadığını birçok kez tüm dünyaya gösteren, azılı bir terör örgütü olan PKK/YPG başta olmak üzere terör örgütlerinin insanlık düşmanı, halk düşmanı olduğunu görmemekte israr edenler var. Terörün en acımasız yöntemini kullanarak İstanbul'da masum sivilleri hedef alan teröristler bu saldırının bedelini misliyle ödeyecekler! Bu ülkeden de bu coğrafyadan da yok olup gidecekler!" denilmişti.

4 GÜN SONRA OPERASYON

Bakanlık bugün yaptığı paylaşımda ise, "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" ifadelerini kullandı.

Akşam saatlerinde düzenlenen Pençe Kılıç hava harekatlarıyla örgütün sınır ötesindeki inleri yerle bir edildi.

MSB operasyonun sinyalini vermişti MSB OPERASYONUN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

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