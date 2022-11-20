İşte Pençe Kılıç Hava Harekatı isminin arkasındaki gizli mesaj! Milli Savunma Bakanlığı neden o ismi seçti? A Haber yayınında açıkladı

YPG TOPRAKLARININ İKİYE BÖLÜNMESİ

Bu isimle ilgili tekrar söylüyorum kara harekatının net bir sinyalidir. Burada kılıçı YPG topraklarının ikiye bölünmesi olarak da yorumlayabiliriz. Bu harekatın temel amaçlarından biri olabilir.