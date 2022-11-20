20 Kasım 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İşte Pençe Kılıç Hava Harekatı isminin arkasındaki gizli mesaj! Milli Savunma Bakanlığı neden o ismi seçti? A Haber yayınında açıkladı

İşte Pençe Kılıç Hava Harekatı isminin arkasındaki gizli mesaj! Milli Savunma Bakanlığı neden o ismi seçti? A Haber yayınında açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.11.2022 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022
ABONE OL
İşte Pençe Kılıç Hava Harekatı isminin arkasındaki gizli mesaj! Milli Savunma Bakanlığı neden o ismi seçti? A Haber yayınında açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak ve Suriye'de PKK/YPG unsurlarına yönelik Pençe Kılıç Hava Harekatı düzenlendiği belirtildi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Prof.Dr. Esat Arslan operasyonun adındaki gizli mesajı A Haber ekranlarında açıkladı. İşte detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak ve Suriye'de PKK/YPG unsurlarına yönelik bir hava harekatı gerçekleştirildiği paylaşıldı.

HESAP ZAMANI!

MSB tarafından yapılan açıklamada "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" ifadeleri kullanılarak operasyonun başlatıldığı duyuruldu.

PENÇE KILIÇ HAVA HAREKATI

Operasyonun adına ilişkin de açıklama yapan MSB "Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere PENÇE KILIÇ HAVA HAREKÂTI icra edildi." paylaşımında bulundu.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Prof.Dr. Esat Arslan operasyonun adına A Haber ekranlarında önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Arslan'ın sözlerinde öne çıkanlar:

KARA HAREKATININ SİNYALİ

Bir kere "Pençe Kılıç" olarak adlandırılması çok önemli. Bu isim bir kara harakatının geleceğini ve bu operasyonun kara harekatıyla taçlandırılacağını gösteriyor.

YPG TOPRAKLARININ İKİYE BÖLÜNMESİ

Bu isimle ilgili tekrar söylüyorum kara harekatının net bir sinyalidir. Burada kılıçı YPG topraklarının ikiye bölünmesi olarak da yorumlayabiliriz. Bu harekatın temel amaçlarından biri olabilir.

RUSYA HAVA SAHASINI KOMPLE AÇTI

Bu harekat yapılırken Rusya hava sahasını Türkiye'ye ağzına kadar açtı.

İşte operasyon isminin arkasındaki gizli mesaj! İŞTE OPERASYON İSMİNİN ARKASINDAKİ GİZLİ MESAJ!

Irak ve Suriye’de kara harekatı başlar mı?
Mehmetçik vurdu ses HDP’den çıktı!
Harekat resmen başladı: TSK PKK’nın inlerini vuruyor

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA