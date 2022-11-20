İşte Pençe Kılıç Hava Harekatı isminin arkasındaki gizli mesaj! Milli Savunma Bakanlığı neden o ismi seçti? A Haber yayınında açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak ve Suriye'de PKK/YPG unsurlarına yönelik Pençe Kılıç Hava Harekatı düzenlendiği belirtildi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Prof.Dr. Esat Arslan operasyonun adındaki gizli mesajı A Haber ekranlarında açıkladı. İşte detaylar...
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak ve Suriye'de PKK/YPG unsurlarına yönelik bir hava harekatı gerçekleştirildiği paylaşıldı.
HESAP ZAMANI!
MSB tarafından yapılan açıklamada "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" ifadeleri kullanılarak operasyonun başlatıldığı duyuruldu.
PENÇE KILIÇ HAVA HAREKATI
Operasyonun adına ilişkin de açıklama yapan MSB "Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere PENÇE KILIÇ HAVA HAREKÂTI icra edildi." paylaşımında bulundu.
Terör ve Güvenlik Uzmanı Prof.Dr. Esat Arslan operasyonun adına A Haber ekranlarında önemli değerlendirmelerde bulundu.
İşte Arslan'ın sözlerinde öne çıkanlar:
KARA HAREKATININ SİNYALİ
Bir kere "Pençe Kılıç" olarak adlandırılması çok önemli. Bu isim bir kara harakatının geleceğini ve bu operasyonun kara harekatıyla taçlandırılacağını gösteriyor.
YPG TOPRAKLARININ İKİYE BÖLÜNMESİ
Bu isimle ilgili tekrar söylüyorum kara harekatının net bir sinyalidir. Burada kılıçı YPG topraklarının ikiye bölünmesi olarak da yorumlayabiliriz. Bu harekatın temel amaçlarından biri olabilir.
RUSYA HAVA SAHASINI KOMPLE AÇTI
Bu harekat yapılırken Rusya hava sahasını Türkiye'ye ağzına kadar açtı.
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