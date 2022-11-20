Suriye ve Irak'a hava harekatı! HDP ve PKK'lı isimler ağlamaya başladı "Hava harekatını durdurun"

Terör örgütüne yakın kaynaklar, sosyal medya üzerinden paylaştığı videolarla operasyonu doğruladı.

BAŞKAN ERDOĞAN MESAJI VERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde "Bir gece ansızın gelebiliriz" diyerek, Suriye'nin kuzeyi ve Irak'taki terör örgütü hedeflerine karşı yeni bir operasyonun sinyalini vermişti.