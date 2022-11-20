Suriye ve Irak'a hava harekatı! HDP ve PKK'lı isimler ağlamaya başladı "Hava harekatını durdurun"
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Suriye ve Irak'ın kuzeyine bir hava harekatı başlatıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada "Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" ifadeleri kullanıldı. Başlatılan operasyon PKK ve HDP cephesinde büyük panik yaratırken, HDP’nin Avrupa Temsilciliği, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de bulunan YPG terör örgütüne başlattığı hava harekatını durdurma çağrısında bulundu. İşte detaylar...
Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin Ayn el-Arab bölgesine hava harekatı başlattı. Gece saatlerinde havalanan çok sayıda savaş uçağı Suriye'de PKK/YPG mevzilerini ateş altına aldı.
Terör örgütüne yakın kaynaklar, sosyal medya üzerinden paylaştığı videolarla operasyonu doğruladı.
BAŞKAN ERDOĞAN MESAJI VERMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde "Bir gece ansızın gelebiliriz" diyerek, Suriye'nin kuzeyi ve Irak'taki terör örgütü hedeflerine karşı yeni bir operasyonun sinyalini vermişti.
AK PARTİLİ ÇELEBİ'DEN PAYLAŞIM
Asker kökenli AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla, operasyonu doğruladı. Paylaşımına, "Bir gece ansızın..." notunu düşen Çelebi, savaş uçaklarına ait görsellere yer verdi.
HDPKK AĞLAMAYA BAŞLADI
Türk askerinin başlattığı operasyon HDP ve PKK cephesinde büyük panik yaratırken özellikle örgüt mensuplarıyla birlikte HDP'nin Avrupa Temsilciliği hava harekatının durdurulması çağrısında bulundu.
HDP'DEN AÇIK ÇAĞRI: DURDURUN
HDP'nin Avrupa Temsilciliği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de bulunan YPG terör örgütüne başlattığı hava harekatını durdurma çağrısında bulundu.
MAZLUM KOBANİ: TÜM BÖLGEYİ TEHDİT EDİYOR
PKK/YPG terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani "Güvenli bölgelerimizin bombalanması tüm bölgeyi tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.
MSB DUYURDU: HESAP ZAMANI!
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" paylaşımı yapıldı.
Paylaşımda, bir Türk savaş uçağının pistten kalkış anına ilişkin fotoğrafa da yer verildi.
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