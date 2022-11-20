ABD’li komutan Jeff Dennis'ten PKK/YPG’ye açık destek! Sözde mezuniyete katılıp teröristleri tebrik etti
Türkiye’nin terör örgütü PKK/YPG ile mücadelesi sürerken ABD’nin teröristlere yönelik desteği bir kez daha gözler önüne serildi. ABD Özel Kuvvetler Komutanı Jeff Dennis PKK/YPG’li teröristlerin sözde mezuniyet törenine katılarak konuşma yaptı.
ABD, YPG/PKK'ya tırlar dolusu silah ve mühimmat göndermekten geri durmazken özel eğitim vererek teröristleri cesaretlendirmeye devam ediyor. Türkiye'nin düzenlediği harekâtlarda etkisiz hale getirilen teröristler için başsağlığı mesajı yayınlayan ABD bu kez de teröristlerin sözde mezuniyet töreninde boy gösterdi.
ABD'Lİ KOMUTANDAN TERÖRİSTLERE TEBRİK
ABD Özel Kuvvetler Komutanı Jeff Dennis, Suriye'deki eğitim verdiği PKK/YPG'li teröristlerin mezuniyet törenine katıldı. Törende konuşma yapan ABD'li komutan, teröristleri tebrik etti.
"BAŞARINIZLA GURUR DUYUYORUZ"
Dennis konuşmasında "Günaydın arkadaşlar, bugün bana konuşma fırsatı verdiğiniz için mutluyum Benim adım Jeff Dennis, Himo'daki ABD özel kuvvetleri komutanıyım. Başarınızla gurur duyuyoruz. Bu seviyeye gelebilmek için zorlu bir eğitimden geçtiniz. Sizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum." dedi.
GÖRÜNTÜLERİ ABD ASKERLERİNİ ARATMIYOR
Öte yandan, sözde mezuniyet töreni yapan teröristlerin baştan aşağı tam teçhizat donatıldığı, ekipman ve görünüm açısından ABD askerlerini aratmadığı dikkatlerden kaçmadı.
TERÖRİSTLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEMİŞLERDİ
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li teröristler için taziye mesajı yayınlamış ve öldürülen teröristler için 'kritik savaşçılardı' ifadesini kullanmıştı.
CENTCOM'un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
"Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutan Yardımcısı Salwa Yusuk (Ciyan Afrin) 2 kadın savaşçı ile birlikte 22 Temmuz 2022'de Suriye'nin Kamışlı kentinde düzenlenen bir saldırıda öldürüldü.
Salwa, 2017'den bu yana, IŞİD'e karşı savaşan güçleri yöneten kritik bir SDG lideriydi. CENTCOM olarak bu 3 SDG savaşçısının ailelerine, halkına başsağlığı diliyoruz."
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