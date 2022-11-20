ABD’li komutan Jeff Dennis’ten PKK/YPG’ye açık destek! Sözde mezuniyete katılıp teröristleri tebrik etti

"BAŞARINIZLA GURUR DUYUYORUZ"

Dennis konuşmasında "Günaydın arkadaşlar, bugün bana konuşma fırsatı verdiğiniz için mutluyum Benim adım Jeff Dennis, Himo'daki ABD özel kuvvetleri komutanıyım. Başarınızla gurur duyuyoruz. Bu seviyeye gelebilmek için zorlu bir eğitimden geçtiniz. Sizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum." dedi.