İşte Pençe Kılıç Hava Harekatı isminin arkasındaki gizli mesaj!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak ve Suriye'de PKK/YPG unsurlarına yönelik Pençe Kılıç Hava Harekatı düzenlendiği belirtildi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Prof.Dr. Esat Arslan operasyonun adındaki gizli mesajı A Haber ekranlarında açıkladı. İşte detaylar...