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İşte Pençe Kılıç Hava Harekatı isminin arkasındaki gizli mesaj!

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Giriş: 20.11.2022 03:39
Güncelleme:20.11.2022 03:39
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak ve Suriye'de PKK/YPG unsurlarına yönelik Pençe Kılıç Hava Harekatı düzenlendiği belirtildi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Prof.Dr. Esat Arslan operasyonun adındaki gizli mesajı A Haber ekranlarında açıkladı. İşte detaylar...
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