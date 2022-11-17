6'lı masa ile HDP arasındaki bakanlık pazarlığı tamamlandı: Aileyi, gençliği, turizmi, çevreyi ve Diyanet'i teslim edecekler
6'lı masanın gündemini HDP'nin istekleri belirliyor. Daha önce yaşanan krizlerin asıl aktörü olan HDP ile 6'lı masa arasında bakanlık uzlaşması sağlandı. Yapılan pazarlıklar sonucu 4 bakanlığın HDP'ye verilmesine karar verildi. Buna göre 6'lı masa seçimi kazanması durumunda Aile, Kültür-Turizm, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik bakanlıklarını HDP'ye verecek. Terörün siyasi uzantısını tam anlamıyla memnun etmek isteyen 6'lı masanın Diyanet'i de HDP'ye vereceği iddia edildi.
Altılı Masa'nın gizli ortağı HDP, yapılan teklifleri ve kendi taleplerini 12 ilde teşkilatlara anlattı. Üç bakanlık teklifi alan HDP; Aile, Kültür-Turizm ile Gençlik ve Spor Bakanlığını istedi. Dördüncü bakanlık için de gözleri 'Çevre ve Şehircilik'te... Diyanet İşleri için de ısrarcı olan HDP, eş başkanlık modeli ile bir kadın atamayı, AK Parti ile de radikal şekilde hesaplaşmayı planlıyor.
Altılı masanın gizli ortağı HDP'nin yöneticileri sahaya indi. Seçim stratejisi ve altılı masa ile yapılan görüşmeleri Doğu ve Güneydoğu'daki il, ilçe yönetimleri ile paylaşan HDP kurmayları, bakanlık ve daha alt düzeyde yürütülen kadro pazarlıklarını anlattı.
HDP'li vekiller, Van, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Ağrı, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Mardin, Diyarbakır ve Tunceli gibi merkezlerde gerçekleşen istişarelerde altılı masada kendilerine üç bakanlık vadedildiği bilgisini paylaştı.
VAADEDİLEN BAKANLIKLAR
HDP yöneticileri, seçimi kazanmaları durumunda istedikleri bakanlıkların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olduğunu ve karşılıklı görüşmelerin devam ettiğini belirtti.
Bölgede yaptığı araştırmalarla tanınan Sosyolog Dr. Adem Palabıyık, HDP'ye sadece bakanlık değil genel müdürlük ve başkanlıklar verilmesi konusunda da önemli mesafe alındığını kaydetti.
DİYANET'İ DE İSTİYORLAR
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre HDP'nin öncelikli gündemi, ittifakın ana bileşeni olan İyi Parti konusunda tabanın ikna edilmesi. HDP milletvekilleri, Kürt seçmen Kılıçdaroğlu'nu istiyor algısının güçlenmesini ve bunun özellikle CHP üzerinde baskı oluşturmasını istiyor. Bölge dinamiklerini en iyi analiz eden isimlerden Dr. Palabıyık, bu görüşme turlarında özellikle bakanlık ve bu makama getirilecek isimler konusunun özel önem taşıdığına dikkat çekti.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI İÇİN FİGEN YÜKSEKDAĞ VE İDRİS BALUKEN İSİMLERI ÖN PLANDA
HDP'nin, Aile ve Sosyal Hizmetler, Kültür ve Turizm, Gençlik ve Spor ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarının yanında Diyanet İşleri Başkanlığı konusunda da ısrarcı olduğunu aktaran Palabıyık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı için Figen Yüksekdağ ve İdris Baluken isimleri ön planda. Hâlen tutuklu olan bu isimler üzerinden AK Parti ile radikal bir hesaplaşma planı yaptıklarını ifade eden Palabıyık "HDP bununla birlikte bakanlık ve diğer elde edecekleri makamlara eş başkanlık modelini taşımaya hazırlanıyor.
Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı için DİAYDER eski Başkanı Zahit Çiftkuran ile birlikte bir kadın eş başkan modeli ile görev yapsın istiyorlar" dedi.
GENÇLERE DOKUNAN KURUMLAR... TEMEL MOTİVASYONU PKK'YA GÜÇ KAZANDIRMAK
HDP'nin, parti teşkilatları ile yaptığı görüşme trafiğinde özellikle gençlere dokunan resmî kurumların istendiği, Aile, Spor, Kültür, Şehircilik gibi bakanlıkların bu amaçla talep edildiği vurgulanıyor. Palabıyık'a göre bu stratejinin temel motivasyonu PKK'ya güç kazandırmak. Palabıyık ayrıca il, ilçe teşkilatları ile MİT, Anayasa Mahkemesi, YÖK, TÜBİTAK, Cumhurbaşkanlığı özel kaleminden, sözcüsüne kadar her başlığın konuşulduğunu anlattı. HDP, İçişleri, Dışişleri ve Maliye bakanlıklarının CHP'de olmasını istiyor. Bu noktada HDP'nin temel aldığı strateji CHP kadroları Kılıçdaroğlu ile birlikte ABD'ye de yakın isimlerden oluşmalı. FETÖ yedeğini de önemseyen HDP, KHK'lı isimlerin yeni dönemde kritik görevlerde bulunması konusunda ısrarcı olacak. Bu görüşme notlarına göre HDP ajandasında CHP ve İyi Parti özel önem arz ederken DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat partileri neredeyse yok sayılıyor. Aynı ajandada dikkat çeken bir diğer husus ise tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ismine yer verilmemesi, herhangi bir makam ya da konum tahsis edilmemesi.
DAHA ÖNCE HDP'YE BAKANLIK VAADEDEN CHP'LİLER
Çok sayıda CHP'li isim "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasında bulunmuştu. İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısına bakanlık vaadinin ardından Uşak Milletvekili Özkan Yalım, çıtayı yükselterek HDP'nin bir değil, birden fazla da bakanlık alabileceğini söylemişti. Sezgin Tanrıkulu, Aytuğ Atıcı ve Dursun Çiçek de HDP'ye bakanlık açıklaması yapan CHP'liler arasında yer almıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Okullar ne zaman açılacak? 2022 ara tatil ne zaman bitiyor? İşte, MEB 2022-2023 takvimi
- 2022 KPSS DHBT GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav yerleri açıklandı! KPSS DHBT sınavı ne zaman?
- Kadıköy'de ne oldu? Kadıköy metrobüs kazası nasıl oldu, duvara mı çarptı? Söğütlüçeşme durağı metrobüs kazası son durum
- ADALET BAKANLIĞI SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman? (Adli yargı, İdari yargı, Avukat), sınav giriş belgesi nasıl alınır?
- ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı? ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? 2022-2023 ATA AÖF SINAV TAKVİMİ
- 180 Milyon TL ile neler alınır? Sayısal Loto'da 180 MİLYON LİRA kime, hangi ile çıktı?
- KYK faiz silinmesi ne zaman yansır? KYK borçları ne oldu? Kimlerin KYK faizleri silinecek? KYK KREDİ BORCU SORGULAMA EKRANI 2022
- TOKİ 500 TL başvuru ücreti ne zaman geri alınacak? 2022 TOKİ başvuru ücreti iadeleri başladı mı, ne zaman başlayacak?
- İstanbul için sarı alarm verildi! METEOROLOJİ'den 39 kent için uyarı! Yağmur ve fırtına geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
- BAŞVURULAR BUGÜN SONA ERİYOR! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
- Merve Boluğur neden ayrıldı? Merve Boluğur ve Mert Aydın boşandı mı? Kaç gün evli kaldılar? Merve Boluğur kimdir, kaç kez evlendi?
- Eyyübiye TOKİ kura sonuçları TAM LİSTE! TOKİ Şanlıurfa Eyyübiye kura sonuçları yayımlandı! 2+1, 3+1 konut hak sahipleri sorgulama ekranı