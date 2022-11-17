6’lı masa ile HDP arasındaki bakanlık pazarlığı tamamlandı: Aileyi, gençliği, turizmi, çevreyi ve Diyanet’i teslim edecekler

Altılı masanın gizli ortağı HDP'nin yöneticileri sahaya indi. Seçim stratejisi ve altılı masa ile yapılan görüşmeleri Doğu ve Güneydoğu'daki il, ilçe yönetimleri ile paylaşan HDP kurmayları, bakanlık ve daha alt düzeyde yürütülen kadro pazarlıklarını anlattı.

HDP'li vekiller, Van, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Ağrı, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Mardin, Diyarbakır ve Tunceli gibi merkezlerde gerçekleşen istişarelerde altılı masada kendilerine üç bakanlık vadedildiği bilgisini paylaştı.