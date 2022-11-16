16 Kasım 2022, Çarşamba
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Taksim bombacısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Alçak saldırıdan dakikalar önce...
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde pazar günü bölücü terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan saldırıda eylemi gerçekleştirilen teröristin Taksim'deki görüntüleri ortaya çıktı.