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Taksim bombacısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Alçak saldırıdan dakikalar önce...

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.11.2022 09:22
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde pazar günü bölücü terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan saldırıda eylemi gerçekleştirilen teröristin Taksim'deki görüntüleri ortaya çıktı.
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