Beyoğlu’ndaki hain saldırıdan son anda kurtulan Cansel Elçin’den üzen paylaşım: Aralarında öğrencilerimiz de var

SALDIRI SIRASINDA İSTİKLAL CADDESİ'NDEYMİŞ

Ünlü oyuncu Cansel Elçin ise, patlamadan hemen sonra yaptığı paylaşımda olay yerine çok yakın olduğunu dile getirdi.

Saldırıdan kıl payı kurtulan Elçin yaptığı paylaşımda, "İstiklal'de hemen yanımızda büyük bir patlama oldu. Ben iyiyim, umarım can kaybı yoktur" ifadelerini kullandı.