Beyoğlu’ndaki hain saldırıdan son anda kurtulan Cansel Elçin’den üzen paylaşım: Aralarında öğrencilerimiz de var
Pazar günü İstanbul Beyoğlu'nda yer alan İstiklal Caddesi'den meydana gelen hain terör saldırısı Türkiye’yi yasa boğdu. 6 vatandaşın hayatını kaybettiği hain saldırıdan kıl payı kurtulan Cansel Elçin bir araya öğrencilerden yaralananlar olduğunu dile getirdi ve "Bu travmayı hep birlikte atlatacağız" dedi.
Ünlü oyuncu Cansel Elçin, Taksim'de geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen hain terör saldırısından son anda kurtulduğu ortaya çıktı. "İstiklal'de hemen yanımızda büyük bir patlama oldu" ifadeleriyle fotoğrafını paylaşan Cansel Elçin, başka bir paylaşımında ise yaralanan vatandaşların arasında, katıldığı etkinlikteki öğrencilerin de olduğunu söyledi.
Taksim/İstiklal Caddesi'nde yaşanan, 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı hain terör saldırısı tüm Türkiye'yi yasa boğdu.
SALDIRI SIRASINDA İSTİKLAL CADDESİ'NDEYMİŞ
Ünlü oyuncu Cansel Elçin ise, patlamadan hemen sonra yaptığı paylaşımda olay yerine çok yakın olduğunu dile getirdi.
Saldırıdan kıl payı kurtulan Elçin yaptığı paylaşımda, "İstiklal'de hemen yanımızda büyük bir patlama oldu. Ben iyiyim, umarım can kaybı yoktur" ifadelerini kullandı.
"HEP BİRLİKTE ATLATACAĞIZ"
Öğrencileriyle birlikte fotoğrafını da paylaşan Elçin, İstiklal'deki patlamada yaralanan vatandaşlar arasında katıldığı etkinlikteki öğrencilerin de olduğunu söyleyerek "Bu travmayı hep birlikte atlatacağız" dedi.
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