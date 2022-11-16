En az ilkokul mezunu KPSS’siz on binlerce kişi alınacak! İŞKUR açık iş ilanları tek tek yayımlandı! İşte güncel liste

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sayfası üzerinden güncel personel alım ilanları güncellendi. İŞKUR tarafından yapılan duyuruda KPSS'siz binlerce personel alımının başladığı belirtilirken, başvuru şartları da aktarıldı. Peki, İŞKUR'da hangi mesleklerde açık var? Başvurular başladı mı, nereden yapılır, aranan şartlar neler? İşte, İŞKUR hakkında merak edilenler...

98 BİNDEN FAZLA PERSONEL ALIMI YAPACAK!

İŞKUR 15 Kasım itibarıyla 98 binden fazla işçi alımı yapılacağı duyurdu. İŞKUR resmi web sitesinden alınan bilgiye göre; en az ilköğretim mezunu KPSS'siz binlerce personel alımı yapılacağı belirtildi ve alım yapılacak kadro detayları da paylaşıldı.