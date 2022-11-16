En az ilkokul mezunu KPSS'siz on binlerce kişi alınacak! İŞKUR açık iş ilanları tek tek yayımlandı! İşte güncel liste
Türkiye İş Kurumu üzerinden güncel personel alım ilanları güncellendi. İŞKUR ,81 ilde farklı mesleklerde 98 bin işçi ve personel alımı yapacağını duyurdu. Peki, hangi mesleklerde açık var? Başvurular başladı mı, nereden yapılır, aranan şartlar neler? İşte, İŞKUR hakkında merak edilenler...
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sayfası üzerinden güncel personel alım ilanları güncellendi. İŞKUR tarafından yapılan duyuruda KPSS'siz binlerce personel alımının başladığı belirtilirken, başvuru şartları da aktarıldı. Peki, İŞKUR'da hangi mesleklerde açık var? Başvurular başladı mı, nereden yapılır, aranan şartlar neler? İşte, İŞKUR hakkında merak edilenler...
98 BİNDEN FAZLA PERSONEL ALIMI YAPACAK!
İŞKUR 15 Kasım itibarıyla 98 binden fazla işçi alımı yapılacağı duyurdu. İŞKUR resmi web sitesinden alınan bilgiye göre; en az ilköğretim mezunu KPSS'siz binlerce personel alımı yapılacağı belirtildi ve alım yapılacak kadro detayları da paylaşıldı.
BAŞVURULAR NEREDEN, NASIL YAPILACAK?
İŞKUR üzerinden yayımlanan ilana başvurular internet üzerinden alınıyor. Adaylar aşağıdaki adımları takip ederek başvurusunu yapabilirler.
ARANAN ŞARTLAR NELER?
Ayrıca ilanlar için aranan genel şartlar ise şu şekilde:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az 18 yaşında olmak,
En az ilköğretim mezunu olmak (İlanlara göre değişkenlik gösterebilir),
Çalışmalarını engelleyecek herhangi bir sağlık sorununun olmaması,
Çalışanların iletişim becerisinin yüksek olması,
Vardiyalı çalışabilecek,
Aktif ve dinamik çalışabilmek,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Adli sicil kaydının temiz olması,
İŞKUR'da yayımlanan personel alım kadrolarının bir kısmı şu şekilde:
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