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Tunceli'nin Komünist Partili Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan kaçak elektrik itirafı! Faturayı ödemiyorum 9-10 yerin elektriği kesildi

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Giriş Tarihi: 16.11.2022 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022
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Tunceli’nin Komünist Partili Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’ndan kaçak elektrik itirafı! Faturayı ödemiyorum 9-10 yerin elektriği kesildi

Tunceli'nin Komünist Partili Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, yaptığı hukuksuzlukları Halk TV canlı yayınında ittiraf etti. Elektrik faturasını ödemediklerini belirten Maçoğlu, kaçak elektrik kullandıklarını söyledi. Program sunucusunun "Ödemiyorsunuz, kaçak kullanıyorsunuz" sözlerine Maçoğlu "Tabii" diyerek cevap verdi.

Komünist Partili Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Halk TV'deki bir programa katılarak yaptığı açıklamalarla büyük tepki çekti.

Aylardır elektrik faturası ödemediklerini söyleyen Komünist Partili Maçoğlu, elektriği kaçak kullandıklarını itiraf etti. Bu sözleri sosyal medyada gündem oldu, tepki gösterildi.

MAÇOĞLU İTİRAF ETTİ

Maçoğlu, belediye olarak faturaları ödemediklerini ve elektriğin kesildiği bazı yerlerde ise kaçak elektrik kullandıklarını itiraf etti. Maçoğlu programda şunları söyledi: "Bir yıl üç ay önce 300 bin lira gelen elektrik faturası 2 milyon geliyor artık. Bir yıl üç ay önce 397 bin lira ödemiştim en son. Geçen ay 2 milyon geldi. Ben duyduğumda 400 bin gelmişti, sonra 2 milyon geldi. Ödemiyoruz. Zaten şu an 9-10 yer kesildi. Park Bahçeler ortak kullanım alanlarını kesiyorlar. Biz müdahale ediyoruz açmaya çalışıyoruz açık söyleyeyim. Kimseden sakladığımız bir şey. Ama merkezden kesiyorlar bu sefer."

Program sunucusu "Ödemiyorsunuz, kaçak kullanıyorsunuz, onlar da merkezden kesiyor" diye yorum yapınca Maçoğlu, "Tabii" cevabını verdi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Fatih Emre isimli sosyal medya kullanıcısı Maçoğlu'nun kaçak elektrik kullandıklarını açıklaması üzerine "Maçoğlu güzellemesi yapan canım ülkemin pek muhterem vatandaşları, devam mı?" ifadelerini kullanırken, Mesut Yılmaz, "Çok iyi işler yaptı diye sağda solda Maçoğlu güzellemesi yapanlar ne diyecek acaba?" diye sordu.

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