İYİ Partili Çıray’dan kırpılmış görüntülerle algı çalışması: ’Teröristi hastaneye 2 polis götürdü’ yalanı

"HASTANEYE 2 POLİS GÖTÜRÜYOR" YALANI

Çıray paylaşımında, "Bu kadar tehlikeli bir teröristi adli muayene için kalabalık bir hastaneye 2 polis götürüyor. Sonra da sadece bir kadın polis, suçluyu sokaktan yaya olarak uzun bir mesafe katederek karakola götürüyor. Kaçırılsa vicdan azabı duymayacak mısınız?" ifadelerini kullandı.

HAM GÖRÜNTÜLER YALANI ORTAYA ÇIKARIYOR

Görüntülerin kesilmemiş halinde ise teröristin çok sayıda polis ekibi tarafından hastaneye getirildiği ve geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.