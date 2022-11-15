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İYİ Partili Çıray'dan kırpılmış görüntülerle algı çalışması: 'Teröristi hastaneye 2 polis götürdü' yalanı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.11.2022 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022
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İYİ Partili Çıray’dan kırpılmış görüntülerle algı çalışması: ’Teröristi hastaneye 2 polis götürdü’ yalanı

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, İstiklal Caddesi'ni kana bulayan terörist üzerinden algı operasyonuna girişti. Teröristin güvenlik önlemi alınmadan hastaneye götürüldüğünü öne süren Çıray'ın kırpılmış videolarla oluşturmaya çalıştığı algı, videoların ham haliyle çürütüldü. Görüntülerin tamamında ise geniş güvenlik önlemleri alındığı, hastanenin polislerle çevrili olduğu görüldü.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan ve kentin en işlek noktalarından İstiklal Caddesi'nde dün akşam saatlerinde TNT tipi bomba patlatıldı. Terör eyleminde 6 vatandaşımız şehadete erdi, 81 kişi de yaralandı.

Hain terör saldırısını gerçekleştiren Suriye uyruklu PKK'lı terörist Ahlam Albashır, İstanbul'da düzenlenen operasyonla emniyet güçlerince kıskıvrak yakalandı.

İYİ PARTİLİ ÇIRAY'DAN ALGI YARATMA ÇABASI

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, teröristin hastanedeki işlemleri sırasında çekilen görüntülerinin kırpılmış halini sosyal medya hesabından yayınladı.

Teröristi yalnızca iki polisin hastaneye götürdüğünü öne süren Çıray, görüntüler üzerinden algı operasyonuna girişti.

"HASTANEYE 2 POLİS GÖTÜRÜYOR" YALANI

Çıray paylaşımında, "Bu kadar tehlikeli bir teröristi adli muayene için kalabalık bir hastaneye 2 polis götürüyor. Sonra da sadece bir kadın polis, suçluyu sokaktan yaya olarak uzun bir mesafe katederek karakola götürüyor. Kaçırılsa vicdan azabı duymayacak mısınız?" ifadelerini kullandı.

HAM GÖRÜNTÜLER YALANI ORTAYA ÇIKARIYOR

Görüntülerin kesilmemiş halinde ise teröristin çok sayıda polis ekibi tarafından hastaneye getirildiği ve geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.

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