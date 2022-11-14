İstiklal Caddesi yaya trafiğine kapatıldı! Polis ekipleri vatandaşları caddenin dışına çıkardı... Beton saksılar kaldırılıyor
İstiklal Caddesi beton saksıların kaldırılması çalışmaları nedeniyle saat 22.00 itibariyle geçici olarak yaya trafiğine kapatıldı. Diğer yandan caddedeki dükkanlar kapatılırken, polis, vatandaşları caddenin dışına çıkardı. İşte detaylar...
İstiklal Caddesi, ağaç ve beton saksıların kaldırılması çalışmaları nedeniyle saat 22.00 itibariyle geçici olarak yaya trafiğine kapatıldı. İstanbul Valiliğinin güvenlik tedbiri kapsamında aldığı karar üzerine, İBB ekiplerinin caddedeki ağaç ve saksıları kaldırma çalışmaları devam ediyor.
İBB görevlileri, vinç yardımıyla beton saksıları kaldırıp kamyonlara yüklüyor. Gece boyunca yapılacak çalışmayla tüm saksıların kaldırılacağı öğrenildi.
YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI
Beton saksıları kaldırma ve diğer çevre düzenlemesi çalışmaları nedeniyle İstiklal Caddesi saat 22.00 itibarıyla yaya trafiğine kapatıldı. Bu arada caddedeki dükkanlar kapatılırken, polis, vatandaşları caddenin dışına çıkardı.
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