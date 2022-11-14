İstiklal Caddesi yaya trafiğine kapatıldı! Polis ekipleri vatandaşları caddenin dışına çıkardı... Beton saksılar kaldırılıyor

İstiklal Caddesi, ağaç ve beton saksıların kaldırılması çalışmaları nedeniyle saat 22.00 itibariyle geçici olarak yaya trafiğine kapatıldı. İstanbul Valiliğinin güvenlik tedbiri kapsamında aldığı karar üzerine, İBB ekiplerinin caddedeki ağaç ve saksıları kaldırma çalışmaları devam ediyor.