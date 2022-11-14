İşte İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısını düzenleyen teröristin evinden çıkanlar! Gözaltı sayısı giderek yükseliyor

SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Teknik takibe takılmamak için dijital yollarla iletişim kurmaktan kaçınan Albashır ve beraberindeki şüphelinin 4 ay süreyle kamufle olmak amacıyla bir tekstil atölyesinde çalıştıkları tespit edildi.

Yakalandıktan sonra sorgusunda PKK/PYD/YPG tarafından özel istihbarat ajanı olarak yetiştirildiğini söyleyen Albashır'ın, eylem talimatını Aynularab'daki terör örgütü merkezinden aldığı, İstanbul'da kamufle olduğu 4 ay boyunca da terör örgütü merkeziyle irtibatın, evinde kaldıkları diğer şüpheliler üzerinden sağlandığı anlaşıldı.

Olay günü Aynularab'daki merkezden verilen ve evinde kaldığı şüpheliler tarafından kendisine iletilen talimatla harekete geçen şüphelinin, B. isimli şüpheliyle Beyoğlu'na geldiği, bombayı yerleştirdiği bankta bir süre oturduğu, zaman ayarlı olduğu değerlendirilen bombanın patlamasına kısa bir süre kala oradan uzaklaştığı belirlendi.