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İşte İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını düzenleyen teröristin evinden çıkanlar! Gözaltı sayısı giderek yükseliyor

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Giriş Tarihi: 14.11.2022 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
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İşte İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısını düzenleyen teröristin evinden çıkanlar! Gözaltı sayısı giderek yükseliyor

İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan terör saldırısına ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 48'e yükselirken, saldıran teröristin Küçükçekmece'de kaldığı evde yapılan aramada, 3 bin 800 dolar, 5 bin avro ve 10 bin lira ile ziynet eşyası ele geçirildi. İşte detaylar...

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 48'e yükselirken, Suriye uyruklu şüpheli Ahlam Albashır'ın kaldığı evde yapılan aramada 3 bin 800 dolar, 5 bin avro ve 10 bin lira ile ziynet eşyası ele geçirildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Alınan bilgiye göre, dün Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı bombalı terör saldırısıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sürüyor.

İŞLEMLER SÜRÜYOR

Ekipler, saldırıyla ilgili şu ana kadar çoğu Suriyeli, 37'si yabancı uyruklu 48 şüpheliyi yakaladı. Ekiplerin terör saldırısıyla ilgili operasyonları devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İŞTE EVDEN ÇIKANLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 16.20'de gerçekleşen saldırı sonrasında incelediği 1200 güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak bombayı koyan kadın şüphelinin kimliğini ve saklandığı yeri tespit etti. Ekipler, bombayı koyan şüpheliyi 10,5 saat içerisinde düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Ekiplerce, kadın şüphelinin Küçükçekmece'de kaldığı evde yapılan aramada ise 3 bin 800 dolar, 5 bin avro ve 10 bin lira ile çok sayıda ziynet eşyası ele geçirdi.

KAMUFLE TAKTİĞİ

İstanbul'daki terör saldırısını gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın, 4 ay önce kentte geldiği, kamufle olmak için tekstil atölyesinde çalıştığı belirlendi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin talimatıyla gerçekleştirilen saldırıya ilişkin emniyet güçlerinin çalışması sürüyor.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan ve gece saatlerinde Küçükçekmece'de saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alınan Ahlam Albashır'ın, yaklaşık 4 ay önce B. isimli bir şüpheliyle İstanbul'a geldiği ve Esenler'de Suriye uyruklu 2 kişinin yaşadığı evde kaldığı belirlendi.

SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Teknik takibe takılmamak için dijital yollarla iletişim kurmaktan kaçınan Albashır ve beraberindeki şüphelinin 4 ay süreyle kamufle olmak amacıyla bir tekstil atölyesinde çalıştıkları tespit edildi.

Yakalandıktan sonra sorgusunda PKK/PYD/YPG tarafından özel istihbarat ajanı olarak yetiştirildiğini söyleyen Albashır'ın, eylem talimatını Aynularab'daki terör örgütü merkezinden aldığı, İstanbul'da kamufle olduğu 4 ay boyunca da terör örgütü merkeziyle irtibatın, evinde kaldıkları diğer şüpheliler üzerinden sağlandığı anlaşıldı.

Olay günü Aynularab'daki merkezden verilen ve evinde kaldığı şüpheliler tarafından kendisine iletilen talimatla harekete geçen şüphelinin, B. isimli şüpheliyle Beyoğlu'na geldiği, bombayı yerleştirdiği bankta bir süre oturduğu, zaman ayarlı olduğu değerlendirilen bombanın patlamasına kısa bir süre kala oradan uzaklaştığı belirlendi.

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