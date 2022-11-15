16 Kasım 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Taksim'deki bombalı saldırıda yaralananların son sağlık durumu belli oldu! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan son dakika açıklaması

Taksim'deki bombalı saldırıda yaralananların son sağlık durumu belli oldu! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan son dakika açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.11.2022 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022
ABONE OL
Taksim’deki bombalı saldırıda yaralananların son sağlık durumu belli oldu! İstanbul Valisi Yerlikaya’dan son dakika açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan hastaların sağlık durumunu paylaştı. Yerlikaya "İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 61’i taburcu oldu. 14 hastamızın serviste, 6 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum." dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan hastaların sağlık durumunu paylaştı.

"İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 61'i taburcu oldu. 14 hastamızın serviste, 6 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum."

İSTİKLAL'DE HÜZÜN HAKİM

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenler, olayın yaşandığı alana karanfiller bırakılarak anılıyor.

Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin yaşamını yitirmesine, 81 kişinin yaralanmasına yol açan bombalı saldırının ardından bölgedeki esnaf, dükkanlarının camlarına Türk bayrakları astı.

Terör saldırısı sırasında zarar gören iş yerlerindeki onarım çalışması devam ediyor.

Yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlar, saldırının yaşandığı alana kurulan platforma gelerek, karanfiller bırakıyor. Kimi vatandaşlar dua ederek, kimileri de gözyaşı dökerek hayatını kaybedenleri yad ediyor.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Beyoğlu'nda 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 50 kişi arasında, şüpheli Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ı Yunanistan'a, bir firari şüpheliyi Bulgaristan'a kaçırmak isteyen 2 kardeşin bulunduğu belirtildi.

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli 2 başsavcıvekili ve 8 cumhuriyet savcısının koordinesinde sürüyor.

Şüpheli Ahlam Albashır'ın da yer aldığı 50 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada, yakalananlar arasında şüphelinin kamufle olmak için bir süre çalıştığı tekstil atölyesindeki bazı işçilerin de olduğu belirtildi.

Şüphelinin, ikametinden çok tekstil atölyesinde kaldığı tespit edilirken, yakalandığı evde ele geçirilen materyallerin incelemesi ise sürüyor.

TERÖRİSTİ BEYOĞLU'NA GÖTÜREN ZANLI DA YAKALANDI

Soruşturma çerçevesinde şüpheli Ammar J. ile Yasir K'nin olay günü kadın terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli B'yi araçla Beyoğlu'na getirip meydana yakın bir yerde bıraktığı, şüpheliler Yasir K. ve B'nin daha sonra Esenler'e geri döndüğü belirlendi.

Kadın terörist Ahlam Albashır'in saldırıyı gerçekleştirdikten sonra Yasir K'yi arayarak kendisini almasını istediği, Yasir K'nin de "Polis her yeri tutmuş, gelemem" demesi üzerine teröristin taksiyle Esenler'e gittiği tespit edildi.

Şüpheli Ahmet J'nin de Ahlam Albashır'ı Esenler'den alıp Küçükçekmece'deki evine götürdüğü ve daha sonra Yunanistan'a kaçırmayı planladığı öğrenildi.

İstanbul polisinin kısa sürede adresini belirleyerek yaptığı operasyonla Albashır'ı gözaltına alması üzerine kaçırma planını uygulamaya koyamayan Ahmet J'nin operasyon anında evde olmadığı belirlendi.

AMMAR J, FİRARİ ŞÜPHELİYİ EDİRNE'YE BIRAKTIKTAN SONRA İSTANBUL'A DÖNDÜ

Zanlılardan Ammar J'nin terörist Ahlam Albashır ile aynı evde yaşayan firari şüpheli B'yi olayın ardından Bulgaristan'a göndermek üzere Edirne'ye götürdüğü ve ardından İstanbul'a döndüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında son olarak yakalanan şüpheli Ammar J. ve kardeşi Ahmet J'nin de aralarında bulunduğu 50 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürüyor.

Ailesini kaybettiği noktada gözyaşı döktü
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA