Taksim’deki bombalı saldırıda yaralananların son sağlık durumu belli oldu! İstanbul Valisi Yerlikaya’dan son dakika açıklaması

TERÖRİSTİ BEYOĞLU'NA GÖTÜREN ZANLI DA YAKALANDI

Soruşturma çerçevesinde şüpheli Ammar J. ile Yasir K'nin olay günü kadın terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli B'yi araçla Beyoğlu'na getirip meydana yakın bir yerde bıraktığı, şüpheliler Yasir K. ve B'nin daha sonra Esenler'e geri döndüğü belirlendi.

Kadın terörist Ahlam Albashır'in saldırıyı gerçekleştirdikten sonra Yasir K'yi arayarak kendisini almasını istediği, Yasir K'nin de "Polis her yeri tutmuş, gelemem" demesi üzerine teröristin taksiyle Esenler'e gittiği tespit edildi.

Şüpheli Ahmet J'nin de Ahlam Albashır'ı Esenler'den alıp Küçükçekmece'deki evine götürdüğü ve daha sonra Yunanistan'a kaçırmayı planladığı öğrenildi.

İstanbul polisinin kısa sürede adresini belirleyerek yaptığı operasyonla Albashır'ı gözaltına alması üzerine kaçırma planını uygulamaya koyamayan Ahmet J'nin operasyon anında evde olmadığı belirlendi.