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"Kadın terörist sürekli telefonla ilgilenirdi''

DHA
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Giriş: 15.11.2022 16:57
Taksim'e bombayı bırakan kadın teröristin Esenler'de hem yaşayıp hem çalıştığı atölye görüntülendi. Mahalle sakinlerinden biri, "Hiç kimseyle konuşmaz sürekli telefonla oynardı. Son 1 hafta içerisinde de telefonla iletişimi artmıştı" dedi.
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