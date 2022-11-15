"Kadın terörist sürekli telefonla ilgilenirdi''

Taksim'e bombayı bırakan kadın teröristin Esenler'de hem yaşayıp hem çalıştığı atölye görüntülendi. Mahalle sakinlerinden biri, "Hiç kimseyle konuşmaz sürekli telefonla oynardı. Son 1 hafta içerisinde de telefonla iletişimi artmıştı" dedi.