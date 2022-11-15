16 Kasım 2022, Çarşamba
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"Kadın terörist sürekli telefonla ilgilenirdi''
Taksim'e bombayı bırakan kadın teröristin Esenler'de hem yaşayıp hem çalıştığı atölye görüntülendi. Mahalle sakinlerinden biri, "Hiç kimseyle konuşmaz sürekli telefonla oynardı. Son 1 hafta içerisinde de telefonla iletişimi artmıştı" dedi.