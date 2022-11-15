Son dakika: FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına 4 ilde operasyon! 6 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri... Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin FETÖ'nün Askeri Mahrem (Kara ve Hava Kuvvetleri) yapılanmasında faaliyet gösterenlere karşı yaptığı operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ'nün Kara ve Hava Kuvvetleri yapılanmasında oldukları tespit edilen 9 şüpheliye operasyon düzenlendi.
Aralarında görevde olan uzman çavuş, görevde astsubay ve ihraç subay ile astsubayların olduğu şüpheliler hakkında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhislerin bulunduğu belirlenirken, yapılan analiz çalışmalarında periyodik ardışık arama kayıtları olduğu tespit edildi. Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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