50 ilde "Girdap" operasyonu! 264 şüpheli için harekete geçildi

Mersin'de, 51 suç örgütü şüphelisinin yakalanmasına yönelik "Girdap" operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, "nitelikli dolandırıcılık" ve "tefecilik" suçlarına karıştığı iddia edilen bir suç örgütünün mensuplarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, kendilerini stajyer savcı, avukat, polis memuru ile çarşı ve mahalle bekçisi gibi unvanlarla tanıtan 10 şüphelinin, emniyet ve adliyede haklarında dava ve soruşturma dosyası bulunan kişilerle irtibat kurdukları, bu kişilerin güvenini kazandıktan sonra söz konusu dava ve soruşturma dosyalarını lehlerine çevirebileceklerini söyleyerek yaklaşık 1 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.