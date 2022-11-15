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Son dakika | Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu: Gözaltı sayısı 50'ye ulaştı

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Giriş Tarihi: 15.11.2022 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022
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Son dakika | Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu: Gözaltı sayısı 50’ye ulaştı

Son dakika haberi...Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Taksim'de meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ açıklamasında "Her türlü terörü, kim tarafında yapılırsa yapılsın, lanetliyoruz. Terör örgütleri insanlık düşmanlarıdır. Türkiye terörle mücadelesine dün olduğu gibi bugünde kararlılıkla devam ediyor. Saldırı ile ilgili gözaltı sayısı 50 kişiye ulaştı.Hiç bir terör örgütü, Türkiye'ye yönelik her türlü oyunda, saldırı da başarılı olamayacak." ifadelerini kullandı.

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