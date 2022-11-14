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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.11.2022
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Yunanistan’a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimine kalkışan FETÖ'cü teröristler Batı ülkelerine kaçmaya çalışıyor. Edirne'den Yunanistan'a geçmeye çalışan T.C, S.A ve A.C yakalandı. Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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