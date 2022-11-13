CIA Atina'da alarm vermişti! Durdurulan uçakların arkasından 2 FETÖ'cü çıktı
Perşembe gecesi Girit'ten havalanan F-16'ların BAE'ye ait bir yolcu uçağını indirmesinin arkasından iki FETÖ'cü çıktı. Uçağın Arap bir terör şüphelisi nedeniyle indirildiği iddia edilmişti. Yunan basını ise olayın arkadaşının ABD'ye gitmesini istemeyen bir FETÖ'cünün ihbarı sonrası yaşandığını bildirdi.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da perşembe gecesi Amerikan ve Yunan istihbarat teşkilatlarını 'alarm'a geçiren krizin ardında terör örgütü FETÖ'nün iki mensubunun olduğu ortaya çıktı.
F-16'LAR HAVALANMIŞTI
Hürriyet'in haberine göre Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) havayollarının, perşembe gecesi, Atina-New York seferini yapan yolcu uçağında 'sahte seyahat belgeleri olan bir terör şüphelisinin bulunabileceğine' ilişkin, Yunan İstihbarat Teşkilatı'na (EYP) bilgi vermesi üzerine, Atina'da korkulu saatler yaşanmıştı. BAE'nin 228 yolcu ve 18 kişilik mürettebatı ile Atina-New York seferini yapan yolcu uçağının pilotuna İtalya üzerindeyken en yakın havaalanına inmesi talimatı verilmişti. İtalya ve Fransa hava kontrol kuleleri iniş izni vermeyince, uçak Yunan hava sahasına girdikten sonra Girit'ten havalanan 2 adet F-16 savaş uçağı refakatinde Atina havaalanına indirilmişti. Yapılan kontrollerde, ABD'den verilen istihbarat bilgilerine uyan yolcuya rastlanmamıştı.
Atina-Dubai seferini yapan BAE yolcu uçağına da, tedbir amaçlı kontrollerin yapılması için saatlerce kalkış izni verilmemişti.
EV ARKADAŞI İHBAR ETTİ
Yunan Polis Teşkilatı'ndan (ELAS) önceki gün, CIA'nın verdiği istihbarat bilgilerine uyan, 35 yaşındaki bir Türk vatandaşının Atina'da yakalandığı bilgisi sızdırıldı. Yunanistan'da 3 yıldan beri yaşadığı, iltica talebinde bulunduğu ve kendisine geçici ikamet izni verildiği öğrenilen Türk'ün sorgulamasından sonra gözaltına alınmasına gerek görülmediği açıklandı. ELAS'dan, Yunan medyasına bu defa "Kendisi ile birlikte Atina'da aynı evde yaşayan arkadaşı, ABD'nin Atina Büyükelçiliği'ne gönderdiği e-posta'da sözkonusu Türk vatandaşının, New York'a giden bir uçakta terör eyleminde bulunabileceği ihbarında bulundu. Amerikalı istihbaratçılar da bu e-posta için Yunanistan'ı uyardı" diye bilgi sızdırıldı.
FETÖ'CÜ ÇIKTILAR
Yunan medyasında dün 35 yaşındaki Türk vatandaşının Mehmet A.K. isimli FETÖ üyesi olduğu belirtildi. Aynı haberlerde ev arkadaşının "Mehmet A.K.'nin ailesinin yaşadığı New York'a gitmek için vize başvurusunda bulunmasına üzüldüğü ve Atina'dan ayrılmasını engellemek için ABD Büyükelçiliğiği'ne sözkonusu e-postayı gönderdiği" öne sürüldü. Yunan medyasında ayrıca, Mehmet A.K. hakkında şu bilgilere de yer verildi: "Erzurum Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden 2011'de mezun oldu. Topkapı Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi'nde, ardından 6 yıl süreyle eczanelerde çalıştı. Eşi ve çocuğu ile birlikte 2019'da Yunanistan'a kaçtı. İltica talebi kabul edildi ve 2025'e kadar geçici oturma izni verildi. Bir süre sonra eşi ve çocuğu ABD'ye gitti. Kendisi de ABD'ye gitmek için vize başvurusunda bulundu."
25 BİN FETÖ'CÜ YUNANİSTAN'A KAÇTI
FETÖ'cülerin Yunanistan'a kaçışları 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bir gün sonra başladı. Darbeci 8 asker, askeri bir helikopter ile Dedeağaç şehrine kaçtılar. Yunan mahkemeleri, Türkiye'nin iade taleplerini reddetti, darbeci 8 askere iltica hakkı tanıdı.
Geçen 6 yılda, Türkiye'den Yunanistan'a kaçan FETÖ'cü sayısının 25 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Bunların büyük bir bölümü, bir süre Yunanistan'da kaldıktan sonra, çeşitli Avrupa ülkelerine gittiler. Yunanistan'da yaşayan FETÖ'cü sayısının 4-5 bin civarında olduğu sanılıyor. Yunan medyasında, darbeci 8 askerin, geçen yıl gizlice Belçika, Almanya ve Kanada'ya gittikleri öne sürülmüştü. FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen, eylül ayında Yunan Alpha televizyonuna "Yunanistan küçük bir ülke. Buna rağmen onca insanı kabul etti. Bu önemli ve takdire şayandır" demişti.
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