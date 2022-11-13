CIA Atina’da alarm vermişti! Durdurulan uçakların arkasından 2 FETÖ’cü çıktı

F-16'LAR HAVALANMIŞTI

Hürriyet'in haberine göre Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) havayollarının, perşembe gecesi, Atina-New York seferini yapan yolcu uçağında 'sahte seyahat belgeleri olan bir terör şüphelisinin bulunabileceğine' ilişkin, Yunan İstihbarat Teşkilatı'na (EYP) bilgi vermesi üzerine, Atina'da korkulu saatler yaşanmıştı. BAE'nin 228 yolcu ve 18 kişilik mürettebatı ile Atina-New York seferini yapan yolcu uçağının pilotuna İtalya üzerindeyken en yakın havaalanına inmesi talimatı verilmişti. İtalya ve Fransa hava kontrol kuleleri iniş izni vermeyince, uçak Yunan hava sahasına girdikten sonra Girit'ten havalanan 2 adet F-16 savaş uçağı refakatinde Atina havaalanına indirilmişti. Yapılan kontrollerde, ABD'den verilen istihbarat bilgilerine uyan yolcuya rastlanmamıştı.

Atina-Dubai seferini yapan BAE yolcu uçağına da, tedbir amaçlı kontrollerin yapılması için saatlerce kalkış izni verilmemişti.