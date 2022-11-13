Son dakika: Jandarma okulları sınavını usulsüz şekilde kazanan 7 bin 4 FETÖ şüphelisi tespit edildi

"ADAY NUMARASI KODLAMA YÖNTEMİ"

Uzun süren çalışma sonucu, FETÖ mensuplarının mülakatları sorunsuz şekilde geçmesi için "aday numarası kodlama yöntemi"nin geliştirildiği belirlendi.

Buna göre, sınavlara giren örgüt mensuplarının aday numaralarının bazı rakamları farklı olsa da toplamının aynı değeri verdiği tespit edildi.

FETÖ mensubu astsubay adaylarını bu şekilde seçebilen mülakat komisyonu da bu kişilerin başarılı olmasını sağladı.