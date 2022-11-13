Son dakika: Jandarma okulları sınavını usulsüz şekilde kazanan 7 bin 4 FETÖ şüphelisi tespit edildi
Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada jandarma okulları sınavını "aday numarası kodlama yöntemi" ile usulsüz şekilde kazanan 7 bin 4 FETÖ şüphelisi tespit edildi.
FETÖ'nün askeri sınav sorularını sızdırmasına ilişkin soruşturmayı derinleştiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosu, Jandarma Astsubay Temel Kursu (JATEK) ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) sınavlarına yoğunlaştı.
"ADAY NUMARASI KODLAMA YÖNTEMİ"
Uzun süren çalışma sonucu, FETÖ mensuplarının mülakatları sorunsuz şekilde geçmesi için "aday numarası kodlama yöntemi"nin geliştirildiği belirlendi.
Buna göre, sınavlara giren örgüt mensuplarının aday numaralarının bazı rakamları farklı olsa da toplamının aynı değeri verdiği tespit edildi.
FETÖ mensubu astsubay adaylarını bu şekilde seçebilen mülakat komisyonu da bu kişilerin başarılı olmasını sağladı.
7 BİNİN ÜZERİNDE FETÖ ŞÜPHELİSİ TESPİT EDİLDİ
Bunun üzerine harekete geçen Başsavcılık, 2012'deki JAMYO mülakatında 1920 kişi, 2014'teki JATEK mülakatında 2 bin 972 kişi, 2015'deki JATEK ve JAMYO mülakatlarında ise 2112 kişinin usulsüz şekilde başarılı sayıldığını belirledi.
Toplam 7 bin 4 şüphelinin isim, adres ve bağlı bulunduğu askeri birliğin bilgilerini liste haline getiren Başsavcılık, Ankara dışındaki kişiler hakkında adli işlem yapılması için 81 ilin başsavcılığa suç duyurusunda bulundu.
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