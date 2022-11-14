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İstanbul'a gelecek deniz otobüsünde bomba ihbarı! Bursa'yı alarma geçiren olay! Valilikten son dakika açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.11.2022 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022
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İstanbul’a gelecek deniz otobüsünde bomba ihbarı! Bursa’yı alarma geçiren olay! Valilikten son dakika açıklaması

İstanbul'da yaşanan terör saldırısından bir gün sonra 'Bursa ile İstanbul arasında çalışan deniz otobüslerinde bomba var' yönündeki ihbar sonrası Bursa'da polis ekipleri alarma geçti. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, konuya ilişkin ilk açıklama valilikten geldi. Yapılan açıklamada ihbarın asılsız olduğu ve ihbarı yapan kişinin araştırıldığı belirtildi. İşte detaylar...

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan, 'Bursa ile İstanbul arasında çalışan deniz otobüslerinde bomba var' yönündeki ihbar, polisi harekete geçirdi.

Bursa'da bu akşam saatlerinde polis ihbar hattına yapılan, 'Bursa ile İstanbul arasında çalışan deniz otobüslerinde bomba var' ihbarı, polisi alarma geçirdi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa'dan ve İstanbul'dan hareket eden deniz otobüslerinde arama yaptırdı. Bursa'dan akşam saatlerinde İstanbul'a gitmek üzere hareket eden deniz otobüsü ise yapılan ihbar üzerine Yalova'nın Armutlu ilçesindeki iskeleye yanaştırıldı.

Polislerin uyarısından sonra yolcular indirilirken, deniz otobüsünde yapılan aramada bomba ya da herhangi bir olumsuzluğa rastanılmadı. Aramalar tamamlandıktan sonra yolcular Mudanya'ya geri getirildi.

VALİ CANPOLAT: İHBARI YAPAN KİŞİYİ ARAŞTIRIYORUZ

Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Akşam saatlerinde Bursa 155 Acil Çağrı Merkezine ihbar yapıldı. İhbarda, Bursa-İstarbul, İstanbul- Bursa arasında sefer yapan deniz otobüslerinde bomba ihbarı yapıldı. Hemen tedbirlerimizi aldık.

Bu hatlarda çalışan deniz otobüslerinde arama yaptırdık. Armutlu açıklarındaki deniz otobüsünü bu ilçenin limanına çektirdik. Aramada sonuç çıkmadı. Deniz otobüsü yolcularla Mudanya'ya geldi. İhbarın asılsız olduğu anlaşıldı. İhbarı yapan kişiyi araştırıyoruz" dedi.

ORHANGAZİ'DE GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan polise asılsız ihbar yapan kişinin kimliği de kısa sürede tespit edildi. Şahsın 15 gün önce İstanbul'dan çalışmak için Bursa'ya gelen ve işten ayrılınca İstanbul'a geri dönmek isteyen 22 yaşındaki E.A. isimli şahıs olduğu belirlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu kişinin Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden otobüse binerek İstanbul'a hareket ettiğini tespit etti.

Yapılan operasyonla asılsız ihbarda bulunan kişi Bursa İstanbul otobanı Orhangazi ilçesi yakınlarında gözaltına alındı. İşsiz olan E.A sorgusunun ardından yarın adliyeye sevk edilecek.

FERİBOTU KAÇIRDIĞI İÇİN İHBARDA BULUNDU

Panik yaşayan ve Mudanya iskelesinde üst araması yapıldıktan sonra buradan ayrılan yolcular da otobüslerle Bursa'ya hareket ettiler.

Öte yandan E.A.'nın feribotu kaçırdığı için böyle bir ihbarda bulunduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

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