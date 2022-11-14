İstanbul’a gelecek deniz otobüsünde bomba ihbarı! Bursa’yı alarma geçiren olay! Valilikten son dakika açıklaması

ORHANGAZİ'DE GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan polise asılsız ihbar yapan kişinin kimliği de kısa sürede tespit edildi. Şahsın 15 gün önce İstanbul'dan çalışmak için Bursa'ya gelen ve işten ayrılınca İstanbul'a geri dönmek isteyen 22 yaşındaki E.A. isimli şahıs olduğu belirlendi.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu kişinin Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden otobüse binerek İstanbul'a hareket ettiğini tespit etti.



Yapılan operasyonla asılsız ihbarda bulunan kişi Bursa İstanbul otobanı Orhangazi ilçesi yakınlarında gözaltına alındı. İşsiz olan E.A sorgusunun ardından yarın adliyeye sevk edilecek.