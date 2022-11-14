Altılı masanın son toplantısından da aday ismi çıkmadı! BTP kapının dışında kaldı!

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın katıldığı bir televizyon programında altılı masada yer almak istediğine dair çağrıda bulunmuştu. Altılı masa görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, Baş'ın talebinin reddedildiği açıklandı.

Yapılan duyuruda, "Bugün Altılı Masanın genişlemesiyle ilgili önerileri de görüştük. Bizler toplumu en geniş yelpazede temsil eden ve 85 milyon vatandaşımızın tamamını kucaklayan bir anlayışla 12 Şubat 2022'de tarihi bir ilke imza attık. Belirlediğimiz ortak ilke ve değerler zemininde beraber çalışma kültürü oluşturduk. Çalışmalarımızı planlı ve programlı bir biçimde sürdürüyoruz. Altı siyasi parti olarak bu çalışmalarda büyük bir mesafe kaydettik ve bundan sonraki süreçte de Altılı Masa zemininde en kısa zamanda bu çalışmaları tamamlamaya odaklandık." denildi.