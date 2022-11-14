Altılı masanın son toplantısından da aday ismi çıkmadı! BTP kapının dışında kaldı!
Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu ve HDP'nin dışarıdan destek verdiği 'altılı masa' görüşmelerinin sekizincisi bugün gerçekleşti. Görüşmeler sonrasında 'ortak aday' belirleneceği vurgulanırken yine adayın ismi verilmedi. Bağımsız Türkiye Partisi'nin masaya dahil olma isteği ise reddedildi. Yapılan açıklamada, "Altılı Masa zemininde en kısa zamanda bu çalışmaları tamamlamaya odaklandık" denildi. Muhalefet partileri bir sonraki görüşmenin 28 Kasım'da gerçekleştirileceğini söyledi.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği muhalefet partileri, bir araya gelerek 'altılı masayı' oluşturmuştu. Altı siyasi partinin genel başkanı, Millet İttifakı'nı oluşturan altılı masanın ikinci tur görüşmelerinin ikincisi için bugün saat 12.00'de bir araya geldi.
BTP'YE VETO: "ALTILI MASA OLARAK DEVAM EDECEĞİZ"
Toplantıda Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) 6'lı masaya katılım talebinin değerlendirilmesi ve anayasa değişikliği teklifi görüşüldü.
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın katıldığı bir televizyon programında altılı masada yer almak istediğine dair çağrıda bulunmuştu. Altılı masa görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, Baş'ın talebinin reddedildiği açıklandı.
Yapılan duyuruda, "Bugün Altılı Masanın genişlemesiyle ilgili önerileri de görüştük. Bizler toplumu en geniş yelpazede temsil eden ve 85 milyon vatandaşımızın tamamını kucaklayan bir anlayışla 12 Şubat 2022'de tarihi bir ilke imza attık. Belirlediğimiz ortak ilke ve değerler zemininde beraber çalışma kültürü oluşturduk. Çalışmalarımızı planlı ve programlı bir biçimde sürdürüyoruz. Altı siyasi parti olarak bu çalışmalarda büyük bir mesafe kaydettik ve bundan sonraki süreçte de Altılı Masa zemininde en kısa zamanda bu çalışmaları tamamlamaya odaklandık." denildi.
HÜSEYİN BAŞ'TAN 'RONALDO'LU PAYLAŞIM
Altılı masaya katılım talebi veto yiyen BTP Genel Başkanı Baş, ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun fotoğrafına yer verdiği paylaşımında, söz konusu karara ilişkin, "Sakin..." ifadeleriyle bir paylaşım yaptı.
SAADET PARTİSİ Mİ ENGEL OLDU?
Baş, geçtiğimiz günlerde, "Parti kadroları olarak Millet İttifakı'na destek veririz, içinde oluruz. Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz" diye konuşmuştu.
Baş, 6'lı masaya katılamama nedeni olarak 'Saadet Partisi engel oldu' açıklamasını yapmıştı.
BTP Genel Başkanı'nın açıklamalarına Saadet Partisi Sözcüsü Birol Neşat Gündoğdu yanıt vermiş ve sözleri 'İçi boş' olarak nitelemişti.
YİNE CUMHURBAŞKANI ADAYI ÇIKARAMADILAR
2023 seçimlerinde kimin aday olacağı konusunda birbirine düşen muhalefet partileri, bir kez daha aday ismi çıkaramadı. Yapılan açıklamada, "Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, Altılı Masanın ortak adayı 13. Cumhurbaşkanı olacak ve parlamentoda ulaşacağımız büyük bir çoğunlukla en kısa zamanda Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçerek Anayasa'dan ve milletten kopmuş bu otoriter yönetime son vererek milletimizi özgür ve müreffeh yarınlara kavuşturacağız." denildi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık talebi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından veto edilmiş, iki parti arasında isimler üzerinden yoğun tartışmalar yaşanmıştı.
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