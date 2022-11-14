PKK'nın hain saldırısını iktidara bağlayan Erk Acarer'e İYİ Parti'den destek: Akşener'in yoldaşlarına iyi bakın
Sözde gazeteci Erk Acarer, İstiklal Caddesi'nde PKK'nın düzenlediği eylem sonrasında provokasyona girişerek, 'yaşananların seçim çalışması olduğu' algısını yaptı. Söz konusu açıklamaya İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan arka çıkıp, "Ürkmeyin, korkmayın, güvenin bize" ifadelerini kullandı. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, geçmişte PKK kanalında boy gösteren Acarer'e destek veren Türkkan'ın sözlerine yer verdiği paylaşımına, "Meral Akşener'in yoldaşlarına iyi bakın!" diyerek tepki gösterdi.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan İstiklal Caddesi'nde geride kalan gün PKK'lı terörist tarafından TNT tipi bomba ile düzenlenen saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 80'den fazla kişi de yaralandı. Patlama, muhalefet partisi temsilcileri, terör örgütü yandaşları ve uluslararası tetikçiler tarafından iktidara mal edildi.
Sözde gazeteci Erk Acarer, "Bugün 'sandık gelecek ve seçim kazanılacak' düşüncesinin pek de geçerli olmadığını kanıtlayan bir gün oldu ne yazık ki!" ifadelerini kullandı.
İYİ PARTİ PKK KANALLARINDA FİNK ATAN ACARER'E ARKA ÇIKTI
İyi Partili Lütfü Türkkan, sık sık terör örgütü PKK'nın kanalında fink atan Erk Acarer'e arka çıktı.
Şehit yakınına ettiği küfürle de gündem olan Türkkan, Twitter paylaşımında, "Ürkmeyin, korkmayın..! Hiç karamsar olmayın..! Seçim sandığı önüne geldiğinde, milletimiz bu zulme son verecek. Güvenin bize..!" ifadelerini kullandı.
"AKŞENER'İN YOLDAŞLARINA İYİ BAKIN"
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, geçmişte PKK kanalında boy gösteren Acarer'e destek veren Türkkan'ın sözlerine yer verdiği paylaşımına, "Meral Akşener'in yoldaşlarına iyi bakın!" diyerek tepki gösterdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bekçilik alımları hangi illerde yapılacak?
- Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak? 2022 Katar Dünya Kupası maç fikstürü açıklandı mı?
- AÖL sınavı ne zaman yapılacak 2022-2023? Açık Öğretim Lise sınavları nasıl, çevrimiçi mi olacak?
- Kurtlar Vadisi yeniden geliyor! Necati Şaşmaz tarih vererek duyurdu! Vaziyet alın kurşunlar havada sekecek
- Alfa Solar ne zaman halka arz olacak, ne zaman işlem görecek? Alfa Solar halka arz hisse kodu ve fiyatı nedir?
- Kasım ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı 2022? Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? TEFE-TÜFE, kira artış...
- Sözleşmeliye kadro... 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek? Sözleşmeliye kadroda son durum ne?
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? 2022 Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?
- %8 zam ve enflasyon farkı! En fazla tesir emekli aylıklarına edecek! 20-25-30 yıllık hizmeti olanlar... Maaşlarda 1.971 TL artış...
- TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? Arnavutköy, Tuzla, Başakşehir, Esenler, Çatalca kura çekimi ne zaman?
- Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? 14 Kasım Sağlık Bakanlığı maaş promosyonları yattı mı?
- Çocuk başına 1.259 TL ödeme! SED yardımı Kasım ayı ödemeleri yattı mı? SED yardımı ne zaman, ayın kaçında yatar?