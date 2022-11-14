15 Kasım 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri PKK'nın hain saldırısını iktidara bağlayan Erk Acarer'e İYİ Parti'den destek: Akşener'in yoldaşlarına iyi bakın

PKK'nın hain saldırısını iktidara bağlayan Erk Acarer'e İYİ Parti'den destek: Akşener'in yoldaşlarına iyi bakın

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 14.11.2022 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
ABONE OL
PKK’nın hain saldırısını iktidara bağlayan Erk Acarer’e İYİ Parti’den destek: Akşener’in yoldaşlarına iyi bakın

Sözde gazeteci Erk Acarer, İstiklal Caddesi'nde PKK'nın düzenlediği eylem sonrasında provokasyona girişerek, 'yaşananların seçim çalışması olduğu' algısını yaptı. Söz konusu açıklamaya İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan arka çıkıp, "Ürkmeyin, korkmayın, güvenin bize" ifadelerini kullandı. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, geçmişte PKK kanalında boy gösteren Acarer'e destek veren Türkkan'ın sözlerine yer verdiği paylaşımına, "Meral Akşener'in yoldaşlarına iyi bakın!" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan İstiklal Caddesi'nde geride kalan gün PKK'lı terörist tarafından TNT tipi bomba ile düzenlenen saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 80'den fazla kişi de yaralandı. Patlama, muhalefet partisi temsilcileri, terör örgütü yandaşları ve uluslararası tetikçiler tarafından iktidara mal edildi.

Sözde gazeteci Erk Acarer, "Bugün 'sandık gelecek ve seçim kazanılacak' düşüncesinin pek de geçerli olmadığını kanıtlayan bir gün oldu ne yazık ki!" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ PKK KANALLARINDA FİNK ATAN ACARER'E ARKA ÇIKTI

İyi Partili Lütfü Türkkan, sık sık terör örgütü PKK'nın kanalında fink atan Erk Acarer'e arka çıktı.

Şehit yakınına ettiği küfürle de gündem olan Türkkan, Twitter paylaşımında, "Ürkmeyin, korkmayın..! Hiç karamsar olmayın..! Seçim sandığı önüne geldiğinde, milletimiz bu zulme son verecek. Güvenin bize..!" ifadelerini kullandı.

"AKŞENER'İN YOLDAŞLARINA İYİ BAKIN"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, geçmişte PKK kanalında boy gösteren Acarer'e destek veren Türkkan'ın sözlerine yer verdiği paylaşımına, "Meral Akşener'in yoldaşlarına iyi bakın!" diyerek tepki gösterdi.

İstiklal’deki patlama sonrası Halk TV’de skandal
Aslı Baykal’dan muhalefete ’terör’ eleştirisi ASLI BAYKAL'DAN MUHALEFETE 'TERÖR' ELEŞTİRİSİ
Türkiye’den Reuters’a ’PKK’ tepkisi TÜRKİYE'DEN REUTERS'A 'PKK' TEPKİSİ
Duran Kalkan’dan itiraf: Eylem halinde olacağız DURAN KALKAN'DAN İTİRAF: EYLEM HALİNDE OLACAĞIZ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA