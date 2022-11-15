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Akşener Kılıçdaroğlu'na adaylık kapısını yine kapattı: Ağabeyimsin ama olmaz

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Giriş: 15.11.2022 00:35
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmasına karşı çıkan Meral Akşener'in, yapılan son görüşmede de fikrini değiştirmediği ortaya çıktı. Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, iki liderin Adana'da kurmaylarıyla yaptığı görüşmede, adaylık konusunda kendilerine sorulan soruya net cevap veremediğini söyledi. Akşener'in Kılıçdaroğlu için, "O benim ağabeyim" dediğini söyleyen Yarkadaş, "Akşener, 'Bu masayı bozdurtmayacağım. Biz kazanacak adayı halkın karşısına çıkartacağız, sakın stres yapmayın’ demiş" ifadelerini kullandı.
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