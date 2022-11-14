Şırnak’ın 6 ilçesinde kaçakçılık ve asayiş operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Şırnak ile 6 ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği belirlenen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 45 zanlı ile ilgili adli işlem yapıldı.
Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimlerince terörün finans kaynaklarına operasyon gerçekleştirerek, uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.
Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda, 3,14 gram metamfetamin, 3,34 gram eroin, 4,59 gram esrar, 4 bin 266 adet sigara, 9 bin 200 adet makaron,84 adet cep telefonu aksesuarı, 60 adet puro, 24 adet cep telefonu, 17 kilogram nargile tütünü, 16 kilogram çay ve 6 adet elektronik emtia ele geçirildi.
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