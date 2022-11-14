Taksim patlaması bebek öldü mü? İstiklal Caddesi bebek arabası sahibi kim? 3 yaşındaki Almeda Sinan’ın sağlık durumu nasıl?

"ÇOCUĞU KUCAĞIMA ALDIM, KOŞARAK ÇIKTIK"

Bir anda büyük bir gürültüyle sarsıldıklarını söyleyen baba Taner Sinan, "Bir şey anlayamıyorsun. Birden bire çok büyük bir gürültü oldu. Fena bir basınç oldu. Çocuk arabası elimdeydi. Arabaya sarıldım ama bizi de fırlattı attı. Çocuk arabası orda kaldı, alamadık bir daha. Bir daha patlama olur diye alamadım. Çocuğu kucağıma aldım, koşarak çıktık. Çocuğun yüzünde ve kafasında yaralar var. Hayati bir tehlike yok. Sağ olduğuna seviyorum. Kulağımı kaybettim. Duymayı kaybettim" dedi.