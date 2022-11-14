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Taksim patlaması bebek öldü mü? İstiklal Caddesi bebek arabası sahibi kim? 3 yaşındaki Almeda Sinan'ın sağlık durumu nasıl?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.11.2022 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
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Taksim patlaması bebek öldü mü? İstiklal Caddesi bebek arabası sahibi kim? 3 yaşındaki Almeda Sinan’ın sağlık durumu nasıl?

Taksim'deki patlamanın simge fotoğrafı olan bebek arabasının sahibi belli oldu. 13 Kasım'da Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Terör saldırısının faili yakalanırken, saldırının sembolü haline gelen bebek arabası hakkında araştırmalar başladı. Peki, Taksim patlaması bebek öldü mü? İstiklal Caddesi bebek arabası sahibi kim? 3 yaşındaki Almeda Sinan'ın sağlık durumu nasıl? İşte son gelişmeler...

Taksim patlaması bebek öldü mü? Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti. Bombayı olay yerine bıraktığı belirlenen Suriye uyruklu şüpheli Ahlam Albashır, İstanbul Emniyeti tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Taksim'deki patlamanın sembolü haline gelen bebek arabasının ise sahibi belli oldu. Peki, Taksim patlaması bebek öldü mü? İstiklal Caddesi bebek arabası sahibi kim? 3 yaşındaki Almeda Sinan'ın sağlık durumu nasıl? İşte haberin detayları...

TAKSİM PATLAMASI BEBEK ÖLDÜ MÜ?

Taksim'deki patlamada olay yerinde parçalanan bebek arabası, saldırının sembolü haline gelmişti. Sosyal medyada paylaşılan bebek arabasının sahibi belli oldu.

Patlama anında çocuğuna sarılan ve duyma yetisini kaybeden baba dehşet anlarını anlattı.

Patlamanın hemen ardından yaralı bebeğini kucağına alarak eşiyle birlikte olay yerinden kaçan baba dehşet anlarını anlattı.

DUYMA YETİSİNİ KAYBETTİ

Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. 3 yaşındaki A.S., anne Bilge Sinan ve baba Taner Sinan da patlama anında oradaydı.

Patlamanın şiddetiyle bebek arabası fırlarken, baba Taner Sinan, bebeği kucağına alarak eşiyle birlikte olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Anne, baba ve 3 yaşındaki bebek hafif şekilde yaralanırken, bebek arabası da paramparça oldu. Yaralı bebek ve anne Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, baba da bir kulağındaki duyma yetisini kaybetti.

"ÇOCUĞU KUCAĞIMA ALDIM, KOŞARAK ÇIKTIK"

Bir anda büyük bir gürültüyle sarsıldıklarını söyleyen baba Taner Sinan, "Bir şey anlayamıyorsun. Birden bire çok büyük bir gürültü oldu. Fena bir basınç oldu. Çocuk arabası elimdeydi. Arabaya sarıldım ama bizi de fırlattı attı. Çocuk arabası orda kaldı, alamadık bir daha. Bir daha patlama olur diye alamadım. Çocuğu kucağıma aldım, koşarak çıktık. Çocuğun yüzünde ve kafasında yaralar var. Hayati bir tehlike yok. Sağ olduğuna seviyorum. Kulağımı kaybettim. Duymayı kaybettim" dedi.

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