İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yeni görüntüler! Şüpheli kadın bombayı koyduktan sonra böyle kaçmış
İstiklal Caddesi'nde dün meydana gelen kalleş saldırı sonrası 6 vatandaşımız hayatını kaybederken 81 kişi de yaralandı. Bombayı bıraktığı iddia edilen şüpheli gözaltına alınırken yeni görüntüler de ortaya çıktı. Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin saklandığı eve operasyon düzenlendi. Emniyet ekipleri teröristi ele geçirirken görüntüler A Haber'de ekranlara geldi. Öte yandan gelen son dakika haberine göre, saldırganın kimliği belirlendi. İstanbul Emniyetinden yapılan açıklamada teröristin Suriye uyruklu Ahlam Albashır olduğu belirtildi. Ayrıca bombacının sorgusunda PKK/PYD bağlantısını itiraf etti öğrenildi.
İstanbul Emniyeti'nden Taksim saldırganına ilişkin yapılan açıklamada, "Saldırgan Suriye uyruklu Ahlam Albashır. Bombacı sorguda PKK/PYD bağlantısını itiraf etti." denildi.
İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne bomba bıraktıktan sonra kaçan terörist kadının gece yapılan operasyonla Küçükçekmece'de yakalandığı ortaya çıktı.
İstiklal Caddesi'ne bomba bırakarak kaçan terörist kadının yakalanması için olay yerine geliş gidiş güzergâhlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelendi. Kadının taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler'e gittiği tespit edildi. Yapılan fiziki ve teknik çalışmada kadının irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonda 46 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulamalarında bombayı koyan kadının Küçükçekmece'de bir adrese gittiği tespit edildi. Belirlenen adrese saat 02.50'de yapılan operasyonda, olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır adlı kadın yakalandı.
Şüphelinin yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin-İdlip üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söylediği öğrenildi.
Teröristin, PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak dün saat 16.20 sıralarında bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan ettiği kaydedildi.
Olayla ilgili başlatılan çalışmaların çok yönlü olarak devam ettiği ifade edildi.
İstanbul'u kana bulayan terörist, saklandığı örgüt evinde yakalandı. TEM İstanbul ekipleri tarafından yakalanan teröristin bulunduğu evde arama da yapıldı.
İşte Beyoğlu'ndaki patlamanın bombasını bırakan teröristin yakalanma anları.
KIYAFETLER EVİNDE BULUNDU
Yakalanan teröristin evinde yapılan aramada, ilk görüntülerde üstünde bulunan kıyafetler ele geçirildi.
TERÖRİSTİN BOMBAYI BIRAKTIKTAN SONRA KAÇMA ANLARI
İstiklal Caddesi'nde saat 16.20 patlama meydana geldi. Bombanın neden olduğu belirtilen patlamada 6 vatandaşımız hayatını kaybetti.
Bombayı kadın teröristin bıraktığı belirlendi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 16.13'te bir kadın caddedeki banka çanta bırakıyor.
Şüpheli kadın, çantayı koyduktan sonra uzaklaşıyor. Çanta bir süre bankta sahipsiz kalıyor. Birkaç dakika sonra ise patlama oluyor.
Patlamanın şüphelisi kadının caddede hızlı uzaklaşırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Taksim'deki terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi.
Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından polis gece boyunca operasyonlarını sürdürdü.
Operasyonlarda gözaltına alınanlardan 8'i sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olay yerine bombayı bırakan eylemcinin ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 21 kişinin yakalandığını açıklamıştı.
Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kadın teröristin saldırının ardından kaçmak için "müşteri" kılığında bindiği taksiyi buldu.
Taksi sürücüsü ifadesinin alınması için Terörle Mücadele Şubesine getirilirken, ticari taksi ise emniyet birimleri tarafından incelemeye alındı.
İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı saldırı sonrası polisin incelemeleri sabah saatlerinde sona erdi. İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı.
Patlamanın olduğu yerdeki beton saksılar kaldırılarak polis bariyeri konuldu.
İstiklal Caddesi üzerindeki diğer beton saksıların da bankları söküldü. Cadde üzerinde saksıların önünde oturulamayacak.
YENİDEN YAYA TRAFİĞİNE AÇILDI
Temizlik çalışmalarının ardından İstiklal Caddesi yeniden yayaların kullanımına açıldı.
İstiklal Caddesi, dün 16.20'de meydana gelen patlamanın ardından emniyet ekiplerinin aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında yayaların kullanımına kapatılmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bekçilik alımları hangi illerde yapılacak?
- Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak? 2022 Katar Dünya Kupası maç fikstürü açıklandı mı?
- AÖL sınavı ne zaman yapılacak 2022-2023? Açık Öğretim Lise sınavları nasıl, çevrimiçi mi olacak?
- Kurtlar Vadisi yeniden geliyor! Necati Şaşmaz tarih vererek duyurdu! Vaziyet alın kurşunlar havada sekecek
- Alfa Solar ne zaman halka arz olacak, ne zaman işlem görecek? Alfa Solar halka arz hisse kodu ve fiyatı nedir?
- Kasım ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı 2022? Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? TEFE-TÜFE, kira artış...
- Sözleşmeliye kadro... 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek? Sözleşmeliye kadroda son durum ne?
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? 2022 Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?
- %8 zam ve enflasyon farkı! En fazla tesir emekli aylıklarına edecek! 20-25-30 yıllık hizmeti olanlar... Maaşlarda 1.971 TL artış...
- TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? Arnavutköy, Tuzla, Başakşehir, Esenler, Çatalca kura çekimi ne zaman?
- Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? 14 Kasım Sağlık Bakanlığı maaş promosyonları yattı mı?
- Çocuk başına 1.259 TL ödeme! SED yardımı Kasım ayı ödemeleri yattı mı? SED yardımı ne zaman, ayın kaçında yatar?