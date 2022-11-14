İstiklal Caddesi’ndeki patlamada yeni görüntüler! Şüpheli kadın bombayı koyduktan sonra böyle kaçmış





Yapılan operasyonda 46 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulamalarında bombayı koyan kadının Küçükçekmece'de bir adrese gittiği tespit edildi. Belirlenen adrese saat 02.50'de yapılan operasyonda, olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır adlı kadın yakalandı.

Şüphelinin yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin-İdlip üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söylediği öğrenildi.