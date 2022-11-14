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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yaya ve araç trafiğine açıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.11.2022 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yaya ve araç trafiğine açıldı

Beyoğlu’nda meydana gelen bombalı saldırı sonrası yaya ve araç trafiğine kapatılan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yapılan çalışmalar sonrası tekrar trafiğe açıldı.

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