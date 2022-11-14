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İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı! Cenazeler Adli Tıp'ta

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.11.2022
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İstiklal Caddesi’nde terör saldırısı! Cenazeler Adli Tıp’ta

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna getirildi. Otopsi işlemi tamamlanan Adem Topkara ve eşi Mukaddes Elif Topkara’nın cenazesi, ailesine teslim edildi.

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