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Beyoğlu'ndaki patlama sonrası PKK'yı aklama telaşı: Örgütün kanalına çıkıp Türkiye'yi suçladı

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Giriş: 14.11.2022 18:12
Geride kalan gün İstanbul'un en işlek noktalarından İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör eylemi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Alçak saldırıyı PKK'nın gerçekleştirdiğinin ortaya çıkmasının ardından ortakları, örgütü aklama yarışına girdi. PKK propagandasından hüküm giyen firari Ahmet Nesin, örgütün kanalında yaptığı açıklamada, yaşananların 'mizansen' olduğunu söyledi. Firari FETÖ'cü Cevheri Güven ise, saldırıda soru işaretleri olduğunu söyleyip teröristlere arka çıktı. CHP tarafından fonlanan Halk TV'de ise emniyetin açıklamaları gerçekçi bulunmadı ve PKK'yı aklama telaşına girildi.
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