Alman televizyon kanalından İstiklal'deki terör saldırısına ilişkin alçak provokasyon: İç siyasi çatışmanın yaşanacağını düşünebiliriz
İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen hain terör saldırısı yabancı basında da geniş yankı bulurken, bazı yayın organları ise saldırı üzerinden algı operasyonlarına başladı. ABD merkezli New York Times hain saldırı üzerinden Türkiye'yi hedef alırken bir skandal açıklama da Alman televizyon kanalından geldi. İşte detaylar...
Türkiye dün İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör saldırısı ile sarsıldı. 6 vatandaşın hayatını kaybettiği 81 kişinin ise yaralandığı alçak saldırıya ilişkin ABD ve Alman basınında skandal haberler yer aldı.
ALMAN TELEVİZYON KANALINDAN KİRLİ ALGI OPERASYONU
Alman televizyon kanalı Phoenix'teki haberde kirli bir algı operasyonu YAPILDI.. Kanlı terör saldırısını terör örgütünün gerçekleştirdiği belirtilmeyen haberde, sunucunun "Türkiye'nin iç siyaseti için şimdi bu ne anlama gelebilir? Yetkililerin Kürtlere karşı daha sert adımlar atacağını düşünebilir miyiz?" sorusu soruldu.,
İstiklal Caddesi'ndeki muhabir ise "Evet bunu öyle görebiliriz. 2015 seçimlerinde de maalesef benzer senaryolar görmüştük. Hem Meclisteki Kürt partisi hem PKK terör örgütüne karşı iç siyasi çatışmanın yaşanacağını düşünebiliriz. Bu oldukça kesin." yanıtını verildi.
NY TIMES TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI
NY Times gazetesi, okuyuculara İstanbul'daki saldırı haberini servis ederken, "Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, Pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor" ifadelerini kullandı.
ŞİMDİ DE YENİ SKANDAL
Tepki almasına rağmen paylaşımını kaldırmayan gazete bir skandala daha imza attı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda daha bulunarak, "Pazar günkü patlama, önceki yıllarda şehirlerini vuran ölümcül saldırılardan uzaklaşıyor gibi görünen Türkiye için beş yıllık nispeten sakin bir dönemi paramparça etti." söylemlerinde bulundu.
AKILALMAZ İFADELER
Gazete, "Türkiye turizm sektörü koronavirüs pandemisinden kurtulmak için çalışırken, patlama yıllarca süren sakinliği paramparça etti." gibi akılalmaz ifadelere de yer verdi.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Pek çok okuyucu, NY Times'ın attığı başlıklara tepki göstererek '11 Eylül 2001'deki saldırıda böyle bir manşet yazar mıydınız?' diyerek tepki gösterdi.
"TÜRKİYE'Yİ" HEDEF ALDI!
Yine Amerikan merkezli The Wall Street Journal, "İstanbul'daki kalabalık caddede ölümcül bir patlamanın meydana geldiğini" yazdı.
Gazetenin haberinde, şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Cumhurbaşkanı, pazar günü öğleden sonra İstanbul'un merkezindeki kalabalık bir caddede gerçekleşen patlama sonucu en az altı kişinin hayatını kaybettiğini ve 53 kişinin de yaralandığını açıkladı. İstanbul'un Avrupa yakasındaki, restoranlar ve mağazalarla dolu uzun İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi ve patlamanın ardından siren sesleri duyuldu. Polis caddeye girişi kapattı. Zırhlı araçlar, normalde alışveriş yapanlar ve turistlerle dolu olan boş meydanı doldurdu. Gökyüzünde polis helikopterinin havalanmakta olduğu görüldü. Mart 2016'da İstiklal Caddesi'ndeki bir intihar saldırısında beş kişi hayatını kaybetmişti. Türk yetkililer o saldırıdan DEAŞ'ı sorumlu tutmuştu. Saldırılar ve 2016'daki başarısız darbe girişimi, Türkiye'nin turizm sektörüne oldukça zarar vererek ekonomisini sarsıntıya uğratmıştı"
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