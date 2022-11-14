Alman televizyon kanalından İstiklal’deki terör saldırısına ilişkin alçak provokasyon: İç siyasi çatışmanın yaşanacağını düşünebiliriz

"TÜRKİYE'Yİ" HEDEF ALDI!

Yine Amerikan merkezli The Wall Street Journal, "İstanbul'daki kalabalık caddede ölümcül bir patlamanın meydana geldiğini" yazdı.

Gazetenin haberinde, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhurbaşkanı, pazar günü öğleden sonra İstanbul'un merkezindeki kalabalık bir caddede gerçekleşen patlama sonucu en az altı kişinin hayatını kaybettiğini ve 53 kişinin de yaralandığını açıkladı. İstanbul'un Avrupa yakasındaki, restoranlar ve mağazalarla dolu uzun İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi ve patlamanın ardından siren sesleri duyuldu. Polis caddeye girişi kapattı. Zırhlı araçlar, normalde alışveriş yapanlar ve turistlerle dolu olan boş meydanı doldurdu. Gökyüzünde polis helikopterinin havalanmakta olduğu görüldü. Mart 2016'da İstiklal Caddesi'ndeki bir intihar saldırısında beş kişi hayatını kaybetmişti. Türk yetkililer o saldırıdan DEAŞ'ı sorumlu tutmuştu. Saldırılar ve 2016'daki başarısız darbe girişimi, Türkiye'nin turizm sektörüne oldukça zarar vererek ekonomisini sarsıntıya uğratmıştı"