Sosyal medya çöktü mü, neden açılmıyor? Sosyal medya uygulamaları neden çalışmıyor?

TAKSİM İSTİKLAL'DEKİ PATLAMA TERÖR SALDIRISI MI?

A Haber muhabiri Mehmet Karataş da bölgede başka bir noktadan yaptığı bağlantıda "İstiklal'de 190 numaralı binada gerçekleşti patlama. Yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Burada asıl cevap bekleyen soru şu. Bu bir terör saldırısı mı? Bununla ilgili bir endişe ve çalışma var. Güvenlik birimleri yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yaralılar var" dedi.