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Telegram, Youtube çöktü mü? Telegram mesajlar gitmiyor? Youtube'da sorun mu var? 13 KASIM Telegram, Youtube erişim sorunu ne zaman düzelecek?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.11.2022 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022
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Telegram, Youtube çöktü mü? Telegram mesajlar gitmiyor? Youtube’da sorun mu var? 13 KASIM Telegram, Youtube erişim sorunu ne zaman düzelecek?

13 Kasım saat 17:30 itibarıyla kullanıcılar Telegram, Youtube erişim sorunu yaşamaya başladılar. Sosyal medya kullanıcıları internette "Telegram mesajlar neden gitmiyor?", "Youtube'da sorun mu var?" şeklinde aratılmalar yapıyorlar. Peki Telegram çöktü mü? Youtube sorunu mu var? 13 Kasım Telegram, Youtube erişim sorunu ne zaman düzelecek?

Telegram mesajlar gitmiyor aratılması gündem olurken sosyal medya kullanıcıları sorunun ne zaman düzeleceğini öğrenmeye çalışıyorlar. 13 Kasım Pazar saat 17:30 itibarıyla sosyal medya kullanıcıları Telegram ve Youtube'da sorun yaşamaya başladılar. Peki Telegram, Youtube çöktü mü? Telegram mesajlar gitmiyor? Youtube'da sorun mu var? İşte merak edilenler...

TELEGRAM MESAJLAR NEDEN GİTMİYOR?

Telegram kullanıcıları mesajların gitmeme veya karşı taraftan mesaj alamama sorunu yaşıyor. Konuya ilişkin gelişmleri ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Youtube'da bazı kullanıcılar sorun yaşadıklarını bildirirken bazı kullanıcılarda ise herhangi bir sıkıntı olmadıklarını bildirdiler.

TAKSİM'DE PATLAMA MEYDANA GELDİ

istanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Taksim İstiklal Caddesi'nde, saat 16.20 sıralarında patlama meydana geldi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda; polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklarken RTÜK, geçici yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

SOSYAL MEDYADA BANT DARALMASI

Sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldı. Öte yandan patlama sonrası ortaya çıkan basın etiğine aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından, ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamlarında 4 kişinin olay yerinde 2 kişinin ise hastanede vefat ettiğini yaralı sayısının ise 53 olduğunu aktardı.

TERÖR SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Olay sonrası Emniyet ekipleri ile birlikte sağlık görevlileri de bölgeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından patlama hakkında terör soruşturması başlatıldığı açıklandı.

TERÖR SALDIRISI MI?

A Haber muhabiri Mehmet Karataş, "190 numaralı binada gerçekleşti patlama. Yoğun güvenlik önlemleri alındı." ifadeleriyle ilk bilgileri aktardı. A Haber'de son durumu değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Mesut Hakkı Caşın, "Bunun terör saldırısı olduğu belli" dedi.

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