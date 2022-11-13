Telegram, Youtube çöktü mü? Telegram mesajlar gitmiyor? Youtube’da sorun mu var? 13 KASIM Telegram, Youtube erişim sorunu ne zaman düzelecek?

Telegram mesajlar gitmiyor aratılması gündem olurken sosyal medya kullanıcıları sorunun ne zaman düzeleceğini öğrenmeye çalışıyorlar. 13 Kasım Pazar saat 17:30 itibarıyla sosyal medya kullanıcıları Telegram ve Youtube'da sorun yaşamaya başladılar. Peki Telegram, Youtube çöktü mü? Telegram mesajlar gitmiyor? Youtube'da sorun mu var? İşte merak edilenler...