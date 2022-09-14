Vatandaşlardan Başkan Erdoğan'a sosyal konut projesi teşekkürü! Fiyat da taksit de çok uygun
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi milyonlarca vatandaşı sevindirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden vatandaşlar, "Geleceğe dair umutlarımız arttı." şeklinde konuştu.
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı konut müjdesini 81 ilde vatandaşlar büyük sevinçle karşıladı.
İbrahim Kumbet (Çalışan): Cumhurbaşkanımız bizi ev sahiplerinin, emlakçıların vicdanına terk etmedi. Tarihimizin en büyük sosyal konut projesi ile benim de ev alma umudum arttı. Geleceğe olan inancım fazlalaştı. Bundan sonra herkesin başını sokacağı bir evi olacak. Bir insan başka ne isteyebilir ki? Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun.
Ahmet Özkan (Engelli): Nasıl ev sahibi olacağız diye kara kara düşünürken önümüze harika bir fırsat çıktı.
Şeref İşler (Şehit babası): Şehit yakınlarına öncelik verilmesi bizi çok mutlu etmiştir. Cumhurbaşkanımıza minnettarız.
Abdurrahman Öztürk (Emekli): 61 yıllık hayatımda böyle bir proje görmedim. Allah ondan razı olsun.
Gül Hanım (Asgari ücretli): Yıllardır ev hayal ediyorduk. 55 yaşındaki eşimle ikinci baharımızı yaşayacağız. Fiyat da, taksit de çok uygun, rahat öderim.
Serkan Sözen (Çalışan): Yıllarca kirada oturup asgari ücretle çalıştım. Hep bir ev sahibi olmak ve ailemi rahat ettirmek istedim. Şimdi bu projeyle hem ucuz hem de sağlam bir evin sahibi olacağız. Hayalim gerçeğe dönüşüyor.
Özge Aydoğan: Gençler geleceklerine umutla bakacaklar. Genç yaşta konut sahibi olma imkânı sağlamak gençlere önem verildiğini gösterir. Hemen başvuracağım.
Çiğdem Kezer (Kentsel dönüşüm uzmanı avukat): Devrim niteliğinde bir proje. Dar gelirli vatandaşların yüzü gülecek ve ekonomik istihdam sağlanacak.
Oğuzhan Tosunoğlu (Üniversite öğrencisi): Yüzyılın en büyük ve en anlamlı projesi açıklandı. Evi olmayanlar için büyük bir fırsat sunuldu. Kira öder gibi ev sahibi olunacak. Ülkemize hayırlı olsun.
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