CHP’nin ‘Bozkurt Kemal’ balonu patladı! Toplantıya katılan o "Bozkurtlar" bakın kim çıktı
‘Bozkurt Kemal’ olarak sosyal medyada algı oluşturan CHP’nin ‘ülkücü’ toplantısının kurgu olduğu ortaya çıktı. Toplantıyı, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanlığını yapan Deniz Demir’in kurguladığı, katılanların da CHP’den Milletvekili Adayı da olan amcası Metin Demir’in kurucusu olduğu Ardahan Göle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri olduğu belirlendi.
CHP'nin kamuoyuna 'Ülkücüler' buluşması olarak lanse ettiği toplantıda gerçekler gün yüzüne çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapan ve daha önce elektriği kesilmeyen eve elektriği kesildiğini iddia ederek erzak götüren Deniz Demir tarafından organize edilen toplantıya katılanlardan bir kısmının ise Ardahan Göleli vatandaşlar olduğu iddia edildi.
Akrabaları tarafından kurulan Ankara Ardahan Göle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerini 'ülkücü' diye kamuoyuna servis eden CHP, sahte hesaplardan 'Bozkurt Kemal' sloganlarını da yayarak algı oluşturmaya çalıştı.
Toplantıda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yanında oturan ve kendini ülkücü diye tanıtan şahsın ise Yenimahalle CHP Meclis Üyesi seçilen Selim Kaptanoğlu olduğu ortaya çıktı.
Kaptanoğlu'nun 'Ülkücüler olarak sonuna kadar yanındayız, bu işi bitireceğiz' diyerek ülkücü camianın CHP saflarında yer tutacağı algısı oluşturmaya çalıştı. CHP'lilerin sosyal medyada paylaştığı 'Bozkurt Kemal' sloganlarına ise ülkücü camiadan 'tiyatro' yorumları geldi.
ARDAHAN GÖLE DERNEĞİ ÜYELERİ TOPLANTIDAYDI
Kılıçdaroğlu'nun toplantılarını ve programlarını organize eden ekipte yer alan Ardahan Göleli Deniz Demir, daha önce Ankara Mamak'ta bir evin elektriklerini kesildiğini iddia etmiş ve Kılıçdaroğlu'nu bu eve götürerek basın mensuplarına açıklama yaptırmıştı.
Olayın aslı ise kısa süre sonra ortaya çıktı. Elektriği kesildiği iddia edilen evin elektriğinin kesilmediği anlaşıldı. Daha önce birçok algı çalışmalarını yürütmeye çalışan Deniz Demir'in amcası 2002 ve 2007 seçimlerinde Ardahan CHP Milletvekili Aday Adayı olan ve 2011 seçimlerinde CHP'den 2'inci sıra aday gösterilen ancak seçilemeyen Metin Demir, Ankara'da Ardahan Göle Derneğinin kurucu başkanlığını yaptı.
'Ülkücülerle buluşma' olarak lanse edilen toplantıya katılanların birçoğunun Deniz Demir'in amcasının kurucusu olduğu Göle Derneği üyelerinin olduğu ortaya çıktı.
NE OLMUŞTU?
Ankara'da 'Önce Türkiye Buluşması' programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için, çevredeki birkaç kişi "Bozkurt Kemal" ve "Ülkücülere şeref verdiniz" sloganı attı.
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