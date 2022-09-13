Konut projesinin merak edilenleri A Haber'de yanıt buldu: Kimler nasıl başvuracak evler ne zaman teslim edilecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ayrıntılarını duyurmasının ardından konutlara ilişkin birçok detay merak konusu olmuştu. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, tüm merak edilen sorulara yanıt aradı. Ekonomist – Akademisyen Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak, konut maliyetlerinin yüzde 40'ının devlet tarafından sübvanse edileceğini ifade etti. Konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşların yüzde 10 peşinat ödeyeceğini ifade eden Yumuşak, "Yarından itibaren varlıklarını arsa ev gibi varlıklarını devredenler de tespit edilip projeye müracat etmeleri engellenecek." diye konuştu. Peki, hangi ilçelerde ne kadar konut yapılacak? Kimler nasıl başvuracak, evler ne zaman teslim edilecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.09.2022 22:32 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022 22:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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