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Haberler Galeri Konut projesinin merak edilenleri A Haber'de yanıt buldu: Kimler nasıl başvuracak evler ne zaman teslim edilecek?

Konut projesinin merak edilenleri A Haber'de yanıt buldu: Kimler nasıl başvuracak evler ne zaman teslim edilecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ayrıntılarını duyurmasının ardından konutlara ilişkin birçok detay merak konusu olmuştu. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, tüm merak edilen sorulara yanıt aradı. Ekonomist – Akademisyen Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak, konut maliyetlerinin yüzde 40'ının devlet tarafından sübvanse edileceğini ifade etti. Konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşların yüzde 10 peşinat ödeyeceğini ifade eden Yumuşak, "Yarından itibaren varlıklarını arsa ev gibi varlıklarını devredenler de tespit edilip projeye müracat etmeleri engellenecek." diye konuştu. Peki, hangi ilçelerde ne kadar konut yapılacak? Kimler nasıl başvuracak, evler ne zaman teslim edilecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.09.2022 22:32 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022 22:40
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Konut projesinin merak edilenleri A Haber’de yanıt buldu: Kimler nasıl başvuracak evler ne zaman teslim edilecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımını gerçekleştirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Konut projesinin merak edilenleri A Haber’de yanıt buldu: Kimler nasıl başvuracak evler ne zaman teslim edilecek?

EN ÇOK KONUT İSTANBUL'A

Başkan Erdoğan, İstanbul'da 50 bin, Ankara'da 18 bin, İzmir'de 12 bin 400, Gaziantep'te 10 bin, Bursa'da 8 bin 650 sosyal konut yapılacağını açıkladı.

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Konut projesinin merak edilenleri A Haber’de yanıt buldu: Kimler nasıl başvuracak evler ne zaman teslim edilecek?

İSTANBUL'DA 6 İLÇEDE KONUT İNŞA EDİLECEK

Detayların belli olmasının ardından bu sefer de konutların İstanbul'da hangi ilçelere yapılacağı merak konusu oldu.

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Konut projesinin merak edilenleri A Haber’de yanıt buldu: Kimler nasıl başvuracak evler ne zaman teslim edilecek?

TOKİ Sosyal Konut Projesi İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri ve Tuzla ilçelerinde yapılacak.

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Konut projesinin merak edilenleri A Haber’de yanıt buldu: Kimler nasıl başvuracak evler ne zaman teslim edilecek?

İLÇELERE GÖRE DE SAYI VAR

Konutların yapılacağı ilçelerin belli olmasının yanı sıra, hangi ilçeye kaç konut yapılacağı da netlik kazandı.İşte ilçelerde yapılacak konut sayıları: