İzmir’in 5 ilçesinde 4 ayrı kaçakçılık operasyonu: Fazla miktarda kaçak ürün ele geçirildi

Ekiplerce; Karşıyaka, Çiğli, Bornova, Buca ve Kemalpaşa ilçelerinde 2 ev, 2 depo ve 4 ataçta aramalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda; 4 ton sahte etil alkol ve içki aroması, 12,5 ton kaçak akaryakıt ürünü ile 185 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.