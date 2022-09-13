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TOKİ başvuruları hangi bankaya yapılıyor? TOKİ sosyal konut başvuruları için hangi bankaya para yatırılacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.09.2022 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022
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TOKİ başvuruları hangi bankaya yapılıyor? TOKİ sosyal konut başvuruları için hangi bankaya para yatırılacak?

TOKİ başvuruları hangi bankaya yapılıyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TOKİ sosyal konut başvuruları için detayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Başvuru işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler ödemelerin hangi bankalara yapılacağını merak ediyor. İşte, TOKİ başvuruları hangi bankaya yapılıyor? TOKİ sosyal konut başvuruları için hangi bankaya para yatırılacak?

TOKİ başvuruları hangi bankaya yapılıyor? TOKİ sosyal konut başvuruları için hangi bankaya para yatırılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal konut projesi kapsamındaki konutlardan 50 bininin İstanbul'da, 18 bininin Ankara'da, 12 bin 500'ünün İzmir'de inşa edileceğini açıkladı. Peki, TOKİ başvuruları hangi bankaya yapılıyor? TOKİ sosyal konut başvuruları için hangi bankaya para yatırılacak?

TOKİ BAŞVURULARI HANGİ BANKAYA YAPILACAK?

TOKİ başvuruları için açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut başvurularının 14 Eylül'de başlayacağını söyledi. TOKİ başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankasına yapılacak.

TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

13 Eylül günü Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut projesi hakkında konuştu. Açıklamalara göre TOKİ başvuruları 14 Eylül itibari ile başlayarak Ekim ayı sonuna kadar sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri ise şöyle oldu; "Birazdan ana hatlarını milletimizle paylaşacağımız projenin başvuruları yarın başlıyor ve ekim ayının sonuna kadar sürecek.

Bu kampanya sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir. Sosyal konut projesini 2 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz."Sözlerinin ardından şu sözleri söylerek TOKİ sosyal konut projesinin ismini vatandaş ile paylaştı;"Projemizin ve bu kapsamda yapılacak konutlar ile iş yerlerinin isimlerini "İlk Evim ve "İlk İş yerim" olarak belirledik."

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