TOKİ başvuruları hangi bankaya yapılıyor? TOKİ sosyal konut başvuruları için hangi bankaya para yatırılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal konut projesi kapsamındaki konutlardan 50 bininin İstanbul'da, 18 bininin Ankara'da, 12 bin 500'ünün İzmir'de inşa edileceğini açıkladı. Peki, TOKİ başvuruları hangi bankaya yapılıyor? TOKİ sosyal konut başvuruları için hangi bankaya para yatırılacak?