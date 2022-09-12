Sultan Vahdettin’e hakaret sonrası AK Parti’den CHP’ye İmamoğlu göndermesi: İngiliz sevdalısını uzakta aramayın balıkçıda Büyükelçiyle kadeh tokuşturana bakın

TARIK BALYALI NE DEMİŞTİ?

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Sultan Vahdettin'e 'hain' deyip "Biz Mustafa Kemal'in çocuklarıyız" ifadelerini kullandı.



"Devletimiz diye bahsettiği (Osmanlı Devleti) bizim devletimiz değildir. Bizim devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'dir"

Türkiye Cumhuriyeti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Vahdettin'i savunma yeri değildir. Kendisini İngiliz'e teslim etmiş, bu ülkeden kaçmış, milli mücadelenin karşısında durmuş Vahdettin bizim için bir haindir.



Siz Vahdettin'i savunmaya devam edin biz Mustafa Kemal'i savunmaya devam edeceğiz. Biz Mustafa Kemal'in çocuklarıyız.