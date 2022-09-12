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Sultan Vahdettin'e hakaret sonrası AK Parti'den CHP'ye İmamoğlu göndermesi: İngiliz sevdalısını uzakta aramayın balıkçıda Büyükelçiyle kadeh tokuşturana bakın

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Giriş Tarihi: 12.09.2022 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
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Sultan Vahdettin’e hakaret sonrası AK Parti’den CHP’ye İmamoğlu göndermesi: İngiliz sevdalısını uzakta aramayın balıkçıda Büyükelçiyle kadeh tokuşturana bakın

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı Devleti ve Sultan Vahdettin'i hedef alan sözlerine bir destek de İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'dan geldi. Balyalı'nın desteğine yönelik konuşan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "İBB Meclisinde “Vahdettin Haindir.” diye bağıranlardan daha büyük hain yoktur" ifadelerini kullandı. Göksu, "İngiliz sevdalısı kimmiş diye uzaklarda aramayın, Kahraman Balıkçısında İngiliz Büyükelçiyle kim yemekte buluşup kadeh tokuşturduysa ona bakın" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin son zamanlarda Osmanlı ve padişah düşmanlığı üzerinden siyasi alan kazanma girişimleri sürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 9 Eylül'ün yıldönümünde Osmanlı'nın aziz hatırasına hakaret ettikten sonra hadsizlikte seviye yükseltti. Soyer bu kez de Sultan Vahdettin'i hedef alarak 'hain' ifadesini kullandı.

SOYER'İN SEVİYESİZLİĞİNE CHP'Lİ İBB DESTEĞİ!

Tunç Soyer'in seviyesizliğine CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB'sinden destek gecikmedi. İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise "Vahdettin bizim için bir haindir. Biz Mustafa Kemal'in çocuklarıyız" dedi.

Osmanlı ve Cumhuriyet'i kavga ettirme gayesinde olan CHP'ye AK Parti'den çok sert tepki geldi.

AK PARTİ: "VAHDETTİN HAİNDİR DİYE BAĞIRANLARDAN DAHA BÜYÜK HAİN YOK"

İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'nın haddini aşan skandal sözlerine değinen Esenler Belediye Başkanı, İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "İBB Meclisinde "Vahdettin Haindir." diye bağıranlardan daha büyük hain yoktur" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NA BALIKÇI GÖNDERMESİ

Göksu, "İngiliz sevdalısı kimmiş diye uzaklarda aramayın, Kahraman Balıkçısında İngiliz Büyükelçiyle kim yemekte buluşup kadeh tokuşturduysa ona bakın" şeklinde konuşarak CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yaptı.

TARIK BALYALI NE DEMİŞTİ?

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Sultan Vahdettin'e 'hain' deyip "Biz Mustafa Kemal'in çocuklarıyız" ifadelerini kullandı.

"Devletimiz diye bahsettiği (Osmanlı Devleti) bizim devletimiz değildir. Bizim devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'dir"

Türkiye Cumhuriyeti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Vahdettin'i savunma yeri değildir. Kendisini İngiliz'e teslim etmiş, bu ülkeden kaçmış, milli mücadelenin karşısında durmuş Vahdettin bizim için bir haindir.

Siz Vahdettin'i savunmaya devam edin biz Mustafa Kemal'i savunmaya devam edeceğiz. Biz Mustafa Kemal'in çocuklarıyız.

Sultan Vahdettin’e hakaret sonrası AK Parti’den CHP’ye İmamoğlu göndermesi SULTAN VAHDETTİN'E HAKARET SONRASI AK PARTİ'DEN CHP'YE İMAMOĞLU GÖNDERMESİ

CHP’li Balyalı Osmanlı’ya kin kustu CHP'Lİ BALYALI OSMANLI'YA KİN KUSTU

CHP’li Balyalı Osmanlı’ya kin kustu
Tunç Soyer’den bir hakaret de Sultan Vahdettin’e!

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