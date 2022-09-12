Yüzlerce TOKİ konutunun inşaatı tamamlanıyor! Vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt verecek! Bakan Murat Kurum detayları açıkladı

Kurum, "Henüz bir yıl bile dolmadan 220 gün gibi çok kısa bir sürede Bozkurt ilçemizde 2 fabrika ile 52 iş yeri, Abana ilçemizde ise 40 iş yeri olmak üzere toplamda 2 fabrika, 92 iş yerimizi hamdolsun tamamladık. Şimdi sıra bu sanayi sitelerimizin kura çekiminde ve tesliminde. İnşallah iş yerlerimiz, ilçelerin ekonomisine can suyu olacak."