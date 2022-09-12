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Bayraktar'dan ABD'ye 'F-16' göndermesi: Sonucu sizce ne olur?

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Giriş Tarihi: 12.09.2022 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
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Bayraktar’dan ABD’ye ’F-16’ göndermesi: Sonucu sizce ne olur?

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ABD'ye göndermede bulundu. İnsansız savaş uçağı Kızılelma'nın fotoğrafını paylaşan Bayraktar, "ABD Predator SİHA’larını vermeyerek Milli SİHA’larımızın önünü açmıştı.Şimdi, bize F16 vermemelerinin sonucu sizce ne olur?' diye sordu. Paylaşım kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

Türkiye'nin terörle mücadelesinin yanında Suriye, Libya, Dağlık Karabağ ve son olarak da Ukrayna-Rusya savaşında başarılarıyla adından söz ettiren yerli ve milli silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) mucitlerinden Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından oldukça dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

BAYRAKTAR'DAN ABD BAŞTA OLMAK ÜZERE DÜNYAYA MESAJ

Baykar Genel Müdürü Bayraktar, başta Türkiye'ye F-16'ları vermekte direten ABD olmak üzere tüm dünyaya büyük bir mesajı verdi.

"BİZE F-16 VERMEMELERİNİN SONUCU SİZCE NE OLUR?"

Sosyal medya hesabından insansız savaşı uçağı Kızılelma'nın fotoğrafını paylaşan Bayraktar, ''ABD Predator SİHA'larını vermeyerek Milli SİHA'larımızın önünü açmıştı.Şimdi, bize F16 vermemelerinin sonucu sizce ne olur?'' ifadelerini kullandı.



Paylaşım kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

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