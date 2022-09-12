Bayraktar'dan ABD'ye 'F-16' göndermesi: Sonucu sizce ne olur?
BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ABD'ye göndermede bulundu. İnsansız savaş uçağı Kızılelma'nın fotoğrafını paylaşan Bayraktar, "ABD Predator SİHA’larını vermeyerek Milli SİHA’larımızın önünü açmıştı.Şimdi, bize F16 vermemelerinin sonucu sizce ne olur?' diye sordu. Paylaşım kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.
Türkiye'nin terörle mücadelesinin yanında Suriye, Libya, Dağlık Karabağ ve son olarak da Ukrayna-Rusya savaşında başarılarıyla adından söz ettiren yerli ve milli silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) mucitlerinden Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından oldukça dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
"BİZE F-16 VERMEMELERİNİN SONUCU SİZCE NE OLUR?"
Sosyal medya hesabından insansız savaşı uçağı Kızılelma'nın fotoğrafını paylaşan Bayraktar, ''ABD Predator SİHA'larını vermeyerek Milli SİHA'larımızın önünü açmıştı.Şimdi, bize F16 vermemelerinin sonucu sizce ne olur?'' ifadelerini kullandı.
Paylaşım kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Başkan Erdoğan açıklıyor... TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? TOKİ 2022 sosyal konut hangi illerde yapılacak?
- KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanır? KYK 2022 yedek yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?
- Sigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu? Zamlı sigara fiyatları açıklandı mı, belli oldu mu? İşte güncel fiyat listesi...
- İOS 16 güncellemesi hangi cihazlara gelecek? İOS 16 güncellemesi ne zaman, saat kaçta gelir?
- YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercihler ayın kaçında bitiyor? ÖSYM takvimi...
- 14 milyon emekliye zam, memura enflasyon farkı! Maaşlar şekilleniyor! Emekli, memur ve asgari ücret 2023 zammı ne kadar olacak?
- Brent petrol kanatsız çakılıyor! EPGİS güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG, mazota indirim gelecek mi?
- Üniversiteler ne zaman açılacak 2022? Üniversiteler ayın kaçında açılıyor? YÖK 2022-2023 akademik takvimi...
- En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? 2022 emekli promosyon ödemeleri ne zaman bitiyor? Akbank, Yapı Kredi, TEB...
- e-Devlet'ten başvurana 2.337 TL ödeme! Çocuğu olanlar yararlanabilecek! SED yardımı başvuru ekranı: O şartları taşıyanlar...
- JGK 7.500 sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuru ekranı: Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir? 12-26 Eylül tarihleri...
- Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? AÖL yeni dönem kayıtları başladı mı? İşte takvim...