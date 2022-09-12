Son dakika: MİT’ten PKK’ya ağır darbe! Terörist Vedat Aksaç Irak’ın kuzeyinde öldürüldü

MİT'in gerçekleştirdiği operasyonda Vedat Aksaç ile yanındaki 2 terörist de etkisiz hale getirildi.

Aksaç'ın, illegal olarak büyükşehirlere gönderilmek üzereyken MİT'in takibine alındığı ve operasyonla etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

PKK'YA ERBİL'DE OPERASYON / VİDEO

PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H bünyesindeki illegal faaliyetleri deşifre edilince, 2015 yılında Türkiye'den kaçarak PKK'nın dağ kadrosunda silahlı faaliyet göstermeye devam eden Aksaç'ın, bu süreçte örgüt tarafından özel olarak suikast ve bomba eğitimine alındığı kaydedildi.

BEDİRHAN ABİ DE ÖLDÜRÜLDÜ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği nokta operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden "Darav Gevda" kod adlı Bedirhan Abi'yi etkisiz hale getirdi.

MİT'TEN NOKTA OPERASYON! VİDEO TIKLA İZLE

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2011'de PKK saflarına katılan Abi, Şırnak ve Yüksekova'daki terörist faaliyetlerine, örgüt yönetimi tarafından gönderildiği Irak'ta devam etti. Türkiye'de bulunduğu dönemde bazı güvenlik güçlerinin şehit edilmesiyle sonuçlanan eylemlere katılan Abi, MİT tarafından hedef listesine dahil edildi.

Terör örgütünün Irak'a gönderdiği Abi, PKK'ya bağlı sözde Sincar Savunma Birlikleri'nde (YBŞ) sözde tabur ve cephe sorumlusu olarak görev yaptı.

En son terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde tugay sorumlusu olarak terörist faaliyetlerini yürüten Türk vatandaşı Bedirhan Abi, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.